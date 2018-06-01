陳其邁: 盼中油總部遷高雄　成為綠能產業領頭羊

立法委員、高雄市長參選人陳其邁今(1)日出席台灣中油七十二週年慶活動。陳其邁致詞時表示，中油是石化產業的先行者，隨著時代轉變、科技進步，期盼能協助中油轉型升級，讓中油成為高雄循環經濟、綠能產業的領頭羊。

陳其邁提及，不久前去歐洲鹿特丹參訪加速器公司 PORTXL 。這家公司由殼牌等國際企業投資組成，目的是在港務業務、物流產業、新能源等事業上挑選適切的新創公司，藉由他們在人工智慧、物聯網、大數據等服務的技術，協助產業結構調整、強化全球佈局。未來，中油也可以規畫這樣的加速器公司，帶動中下游產業發展。