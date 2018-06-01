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陳其邁: 盼中油總部遷高雄　成為綠能產業領頭羊

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/01 17:49
▲民進黨高雄市長參選人陳其邁向中油喊話，希望中油企業總部大樓能夠搬到高雄。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）
▲民進黨高雄市長參選人陳其邁向中油喊話，希望中油企業總部大樓能夠搬到高雄。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

立法委員、高雄市長參選人陳其邁今(1)日出席台灣中油七十二週年慶活動。陳其邁致詞時表示，中油是石化產業的先行者，隨著時代轉變、科技進步，期盼能協助中油轉型升級，讓中油成為高雄循環經濟、綠能產業的領頭羊。

陳其邁提及，不久前去歐洲鹿特丹參訪加速器公司 PORTXL 。這家公司由殼牌等國際企業投資組成，目的是在港務業務、物流產業、新能源等事業上挑選適切的新創公司，藉由他們在人工智慧、物聯網、大數據等服務的技術，協助產業結構調整、強化全球佈局。未來，中油也可以規畫這樣的加速器公司，帶動中下游產業發展。


▲高雄市長參選人陳其邁出席台灣中油七十二週年慶活動。（圖／記者蔡佳宏攝,2018.06.01）

陳其邁同時向中油喊話，希望企業總部大樓能夠搬到高雄。他強調，中油五輕遷走後，將有位在高雄市蛋黃區、兩百多公頃的土地，可規畫作為高雄市的新門戶計畫使用，而這也是左楠地區居民最核心的生活圈。中油企業總部大樓南遷，把機會帶到高雄，是高雄產業轉型升級很關鍵的一步。陳其邁也承諾會大力支持，並要求經濟部加碼投資高雄，在中油企業總部搬遷到高雄後，連帶把研發人才、工作機會都帶到高雄。

最後，陳其邁強調，中油一直都是台灣石化產業的龍頭，隨著時代轉變、科技進步，他願意全力爭取中央和地方的協助，讓中油從傳統石化產業的領頭羊，逐步轉型為循環經濟綠能產業的領頭羊，帶動中下游廠商共同轉型。

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