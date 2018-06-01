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分屍男曾約男子過夜　凌晨暴怒趕人還涉霸佔7萬名牌包

社會中心／綜合報導2018/06/01 17:04
▲涉嫌殺害分屍女友的朱男曾在 3 月間約一名林姓男子過夜，凌晨卻暴怒將人趕出門，還因此挨告侵占。（圖／翻攝自臉書）
▲涉嫌殺害分屍女友的朱男曾在 3 月間約一名林姓男子過夜，凌晨卻暴怒將人趕出門，還因此挨告侵占。（圖／翻攝自臉書）

擔任健身教練的朱峻穎，日前狠心殺害黃姓女友分屍後上吊自殺，手段凶殘震驚社會。近日一名男網友透露自己曾和朱男「約過」，直呼「無法想像我曾經與一位潛在殺人凶手交手過，我想到頭皮發麻耶」。專案小組也查出，朱男在今( 2018 )年 3 月間曾約一名林姓男子過夜，還因此挨告侵占。

綜合媒體報導，專案小組查出，一名林姓餐廳副理在今年 3 月間，曾和暱稱 Gary 的朱男相約過夜，但凌晨時朱男突然暴怒，將林男趕出門，林男匆促下遺留一個價值 7 萬多元的 CELINE 名牌包。

事後林男多次聯絡朱男想拿回包包，但朱男不予理會還封鎖他，讓林男氣得提出侵占告訴。由於朱男屢傳不到，警方將案件函送法辦，郵局 25 日在朱男住處張貼訴訟文件的郵務送達通知書，要他到郵局招領。

此外，一名網友在臉書社團「爆廢公社」 po 文指出，曾和朱男「約過」，只記得對方很有禮貌，也沒什麼異常舉動，近日看到分屍案新聞，驚覺自己曾經跟朱男見過面，「無法想像我曾經與一位潛在殺人凶手交手過，我想到頭皮發麻耶...」

 

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不要就是要？他逼迫女友口交反被咬

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