分屍男曾約男子過夜　凌晨暴怒趕人還涉霸佔7萬名牌包

擔任健身教練的朱峻穎，日前狠心殺害黃姓女友分屍後上吊自殺，手段凶殘震驚社會。近日一名男網友透露自己曾和朱男「約過」，直呼「無法想像我曾經與一位潛在殺人凶手交手過，我想到頭皮發麻耶」。專案小組也查出，朱男在今( 2018 )年 3 月間曾約一名林姓男子過夜，還因此挨告侵占。

綜合媒體報導，專案小組查出，一名林姓餐廳副理在今年 3 月間，曾和暱稱 Gary 的朱男相約過夜，但凌晨時朱男突然暴怒，將林男趕出門，林男匆促下遺留一個價值 7 萬多元的 CELINE 名牌包。

事後林男多次聯絡朱男想拿回包包，但朱男不予理會還封鎖他，讓林男氣得提出侵占告訴。由於朱男屢傳不到，警方將案件函送法辦，郵局 25 日在朱男住處張貼訴訟文件的郵務送達通知書，要他到郵局招領。