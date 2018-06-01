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娛樂

多圖／莫文蔚示範性感三連拍　曝光與林俊傑的「第一次」

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/01 17:08
▲莫文蔚31日晚在北京舉辦25週年紀念專輯《我們在中場相遇》新歌首唱會。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）
▲莫文蔚31日晚在北京舉辦25週年紀念專輯《我們在中場相遇》新歌首唱會。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）

「國際天后」莫文蔚昨（31日）晚在北京舉辦25週年紀念專輯《我們在中場相遇》新歌首唱會，以演唱會規格全新打造，她巧任服裝設計師，將當年出席「金曲19」得到最佳專輯的幸運戰袍，親手修改加上美麗的流蘇，在首唱會上放光芒，她提到這件衣服很有意義，而且穿得下，表示自己身材沒變又兼顧環保，還誠意十足備妥10首歌曲，將一場華麗精彩的中場音樂大秀，獻給一直支持她的粉絲寶貝們。


▲莫文蔚穿上改良版戰袍出席新歌會。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）

莫文蔚動情演繹五首經典，熟悉的旋律和標誌嗓音讓台下聽眾沈浸在歌聲中如痴如醉，引發全場合唱。在隨後的主持人採訪環節，她講述了跟「上半場」這些音樂夥伴的緣分，能和那麼多有才華的人相遇，是如此不容易的事，更何況每位音樂人與她的結合，總能創造出更令人驚喜的火花，而她的演繹也從沒讓他們失望。

她現場分享了與每位音樂才子合作的機緣和故事，有和林俊傑關於「第一次」的故事，和李榮浩的一個「慢慢」的故事，還有和花花華晨宇的「緣分」，現場花花還特別送上了驚喜祝福VCR來回應這個「緣分」故事。除了現場的演唱和分享外，天后也不忘記照顧在線的粉絲，大方地接受在線粉絲的花式提問，有在線粉絲請求莫文蔚示範性感三連拍，她也有求必應大方拍攝、並分享到微視平台滿足粉絲期待，讓人見識到天后的率真如一。


▲莫文蔚在新歌會後送上驚喜，演唱〈一生所愛〉。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）


▲莫文蔚在新歌會上演唱許多歌曲。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）


▲莫文蔚提及與林俊傑、李榮浩、華晨宇相識的故事。（圖／索尼提供 , 2018.06.01）

關鍵字莫文蔚林俊傑華晨宇李榮浩
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