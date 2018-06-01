新台幣強漲1.16角 創半個月新高

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）外資持續認錯回補，推升新台幣兌美元今天開高走高，終場收29.864元，勁揚1.16角，創5月16日以來新高，兩大匯市成交金額為14.71億美元。

新台幣兌美元匯率今天以平盤價29.98元開出後，在外資持續匯入帶動下，新台幣隨即升逾1角，同時，台股今天在三大法人買盤同步歸隊下，加權指數順利上攻突破10900點，11000點大關近在咫尺。

而新台幣匯率本週受到歐洲地區政治風險、美中貿易戰隱憂等不確定因素接連襲擊下，一度貶破30元大關，之後在外資認錯回補、出口商月底拋匯等推升下，新台幣匯率迅速翻揚，累計週線升值8.1分，幾乎快回到本波起跌點。