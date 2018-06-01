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中央社

印太戰略成型 陸媒強調中國新安全觀理念

中央社2018/06/01 16:57
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）第17屆香格里拉對話今天在新加坡召開，對於印度太平洋安全成為本屆重要議題。新華社刊文強調，中國提出的新安全觀以合作共贏的理念打破零和思維，有助於改善亞太地區安全局勢。

本屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）主角是印度，印度總理莫迪（Narendra Modi）並出席發表主題演說。前3場全體會議議程聚焦亞太安全形勢的變化與潛在風險，主題分別是美國領導角色與印太地區安全挑戰、緩解朝核危機、塑造變化中的亞洲安全秩序。

就在香格里拉對話會舉行前夕，美國決定將美軍太平洋司令部更名為印太司令部。外界認為，此舉除凸顯美方對印度的重視，以及因應美軍軍事體制變革需要外，實際上就是把遏制中國的兩洋戰略發揮到極致。

面對美國強勢主導印太戰略與北韓核武議題未解，中國今年參加香格里拉對話的「氣勢」略顯低調。中國國防部發言人任國強昨天在例行記者會稱，對話會是一個多邊國際論壇，中國軍事科學院副院長何雷中將將率團參加，中方一些專家學者也將與會。

至於中方在對話會的論述重點，任國強稱，何雷將圍繞「亞太地區軍事力量發展的戰略影響」議題發言，重點介紹中共總書記習近平關於構建人類命運共同體、新型國際關係等重要理念，就安全防務領域熱點問題，闡述中方立場觀點。

新華社今天則刊發「中國新安全觀有助於改善地區安全局勢」文章稱，亞太地區專家認為，亞洲安全局勢近來有所改善，中國的作用不可或缺。中國提出的新安全觀以合作共贏的理念打破零和思維，有助於改善地區安全局勢。

報導稱，今年以來，朝鮮半島局勢迎來積極變化。受訪專家們認為，中方一直堅持半島非核化立場，積極勸和促談，半島局勢緩和證明了中方主張正確以及中國扮演的重要角色。

新加坡國立大學東亞研究所助理所長陳剛指出，部分國家抱持的舊有安全觀裡有一種零和思維，屬於冷戰思維的延續，很難解決當下的各種棘手問題。中國宣導共同、綜合、合作、可持續的亞洲安全觀，強調合作共贏、共同開發，將有關各方看作是命運共同體。

香港大學政治與公共行政學系主任胡偉星認為，隨著川普政府「美國優先」政策的實施，其單邊主義色彩越來越明顯，美國在國際安全體系所扮演的角色也在發生變化。因此，很多國家開始思考美國是否可靠，並相應調整自身外交政策。這是亞洲安全秩序持續變化的一個原因。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），迄今進入第17屆。（編輯：林克倫/陳家倫）1070601

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