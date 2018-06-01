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中央社

推進社會信用體系 中國首度公示失信者

中央社2018/06/01 16:55
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）中國建立社會信用體系步伐不停歇，信用中國網站今天公示首批共169名遭到中國政府限制乘坐火車、飛機的人員名單，今後將在每月第一個工作日公布限制名單。

中國國務院2014年發布通知，計畫在2020年全面推動「社會信用體系」。官方宣稱，這項建設旨在提升中國社會的「信用水準」與「誠信意識」。

簡單來說，政府對個人表現的給分，將決定民眾所享有的權利，因此引來外界質疑，這項政策將淪為中國對社會全面監控的工具。

中國國家發展和改革委員會、中國鐵路總公司、中國民用航空局等部門，今年3月聯合發布推動社會信用體系建設的相關意見，不准失信者搭乘飛機與火車，從5月1日起開始實施。

首批遭到限制乘坐火車飛機的人員，今天在信用中國網站公示，共有169人。界面新聞報導，樂視創辦人賈躍亭和其姐賈躍芳的名字赫見其中。

名單自發布日起7個工作日為公示期，公示期內，被公示人可向有關部門提出異議，公示期滿，被公示人未提出異議或者提出異議經審查未予支持的，相關部門按照公示名單執行懲戒措施。

報導指出，這份169人名單由中國國家稅務總局、中國證券監督管理委員會、中國民航局、中國鐵總所提供。

其中由中國民航局提供的最多，共有86人，主要涉及在飛機上尋釁滋事，在機場安檢中堵塞、強占、衝擊安檢通道以及毆打他人，在機場安檢中查出隨身攜帶國家法律、法規規定的危險品（藏匿打火機）等被處以行政處罰。（編輯：陳家倫/林克倫）1070601

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