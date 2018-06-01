台日觀光高峰論壇今登場　林佳龍：促使城市觀光更上層樓

台日觀光高峰論壇以「邁向更加擴大的雙向交流」為主題，今天首次在台中登場，有200多名台日觀光業界人員參與。台中市長林佳龍表示，3年多來，台日交流頻繁，不僅成功與7座日本城市締結姐妹市，台中國際機場更陸續開辦多個日本航點，讓兩地遊客互訪更加便利。林佳龍認為，透過論壇將促成台日觀光互惠雙贏，可望吸引30至50萬人次的日本旅客造訪台中世界花卉博覽會。

台日觀光高峰論壇自2008年起開始舉辦，決議雙方以友好互惠交流體制籌組「台日觀光推進協議會」做為彼此溝通平台，並透過台日雙方定期互訪及輪流召開會議等方式，促進雙方觀光交流。林市長去年赴日出席「台日觀光高峰論壇in四國」，簡報介紹台中市與2018台中世界花博，並成功爭取台中成為今年論壇的主辦城市。

已邁入第11屆的台日觀光高峰論壇，今日在台中林酒店登場，包括林市長、交通部次長祁文中、市府觀光旅遊局長陳盛山、台日觀光推進協議會長葉菊蘭、日本觀光推進協議會長山口範雄、日本觀光廳參與本保芳明、日本台灣交流協會專務理事舟町仁志等人都到場參與盛會。

林市長表示，打造台中為「盛會城市」，透過舉辦國際活動帶動中台灣觀光經濟，今年台中將舉辦花博，預計有800萬人次造訪，藉由此次論壇、旅遊踩線，可望再吸引30萬至50萬的日本觀光旅遊人次到台中欣賞花博。

台中近年來持續加深與日本的交流，近3年多來台中與11座國際城市締結友好關係，其中就有7座是日本城市；而台中國際機場除了陸續開航日本沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋等航點，今年6月14日更將每週7班直航東京成田機場，將增加更多的載客容量，讓兩地城市遊客互訪更加便利。

日本觀光推進協議會長山口範雄說，台中是具有懷舊氛圍與美麗街景的城市，日本成田機場自今年6月起直飛台中航線開始運行，也是成田直飛台中的首條航線，將讓更多日本遊客看到中台灣的美麗。期盼透過高峰論壇，創造更緊密合作。