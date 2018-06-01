網傳吃荔枝酒測會超標 中市議員實測駁斥

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市屯區盛產荔枝，近來網傳吃荔枝後酒測會超標，台中市議員蘇柏興今天要求副市長林依瑩等人在議事堂上吃荔枝後再酒測，結果酒測沒有酒精反應，他要求警方駁斥謠言。

台中市屯區是荔枝盛產地，當地選出的市議員蘇柏興今天在市議會警消環衛業務質詢中表示，市長林佳龍執政這幾年荔枝產量減少，價格又不好，最近網路又傳出「吃荔枝酒測高」的消息，擔心荔枝銷路受影響。

蘇柏興當場分送荔枝給備詢市府官員，要求林依瑩及臺中市政府警察局警察局長楊源明等人在議事堂上吃幾顆荔枝，再由警察局人員用酒測器當場酒測，結果都顯示無酒精反應。