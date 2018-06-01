什麼都要會 世新開全媒體播報實作課程

（中央社記者陳至中台北1日電）電視、報紙、網路媒體的界線日趨模糊，新聞工作者需要的能力也越來越多，世新大學推出「全媒體播報實作課程」，跳脫出以往的主播訓練，學生從電台到虛擬攝影棚技術都要接觸。

世新大學於95學年度開辦「主播龍計畫」，107學年度起因應教育部高教深耕計畫，將擴充為「全媒體播報實作課程」。新課程強調結合傳統媒體和「融媒體」的特色，也就是把廣播、電視、平面、網路等各種媒體的要素整合，強調與讀者的互動。

世新大學口語傳播系主任溫偉群表示，因應「融媒體」時代來臨，實作課程將結合世新大學的全媒體技能，從電台到虛擬攝影棚，讓學生學習到傳統媒體以及融媒體時代的播報行為。