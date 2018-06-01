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中央社

沉船漂流木 化身達悟族精神堡壘

中央社2018/06/01 17:17
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）在蘭嶼五孔洞海邊躺3年的漂流木，最近被彩妝上達悟族圖騰，賦予新生命，矗立在蘭恩文教基金會門前，成為達悟族的精神堡壘。

這幾天蘭恩幼兒園小朋友穿著丁字褲，忙著彩排畢業典禮，同時在蘭恩大門旁矗立一個將近2層樓高的彩繪柱子。

柱子上有蘭嶼的重要圖騰與元素，包括拼板舟和船眼、人形紋、波浪紋、白毛魚，彩繪成紅黑白3原色，作為達悟族的精神堡壘。

蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯表示，這個精神堡壘原來是個長約2樓高、直徑約1公尺的漂流木，3年前飄到蘭嶼五孔洞海邊的礁岩上，並非來自台灣，研判是載運木頭的貨輪觸礁沉沒，造成太平洋上的漂流木。

這個漂流木一方面因為重，另方面也不是蘭嶼島上的樹木，無法當作拼板舟材料，因此在海邊躺了3年，前陣子他腦筋一動，「何不賦予它新生命」，將它變為精神堡壘。

瑪拉歐斯表示，漂流木經過蘭恩部落藝術家團隊雕刻，從切割、拋磨、雕琢到上色，花費了數週完成這道美麗的風景。昨天由漁人部落耆老謝加水maran（達悟語：叔叔、伯伯）以族語引領大家，先向上帝祈禱後，再以傳統儀式用手指沾雞血點塗在立柱上，向祖先祈求祝禱。

瑪拉歐斯表示，立柱圖騰雕刻代表了蘭嶼達悟族人樂天知命、勇敢奮鬥的精神，走過風災後，祈願守護蘭恩園區平安，蘭恩公益家族團隊繼續努力服務蘭嶼。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070601

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