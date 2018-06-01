沉船漂流木 化身達悟族精神堡壘

（中央社記者盧太城台東縣1日電）在蘭嶼五孔洞海邊躺3年的漂流木，最近被彩妝上達悟族圖騰，賦予新生命，矗立在蘭恩文教基金會門前，成為達悟族的精神堡壘。

這幾天蘭恩幼兒園小朋友穿著丁字褲，忙著彩排畢業典禮，同時在蘭恩大門旁矗立一個將近2層樓高的彩繪柱子。

柱子上有蘭嶼的重要圖騰與元素，包括拼板舟和船眼、人形紋、波浪紋、白毛魚，彩繪成紅黑白3原色，作為達悟族的精神堡壘。

蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯表示，這個精神堡壘原來是個長約2樓高、直徑約1公尺的漂流木，3年前飄到蘭嶼五孔洞海邊的礁岩上，並非來自台灣，研判是載運木頭的貨輪觸礁沉沒，造成太平洋上的漂流木。