苗縣國術錦標賽 各路武林高手較高下

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣107年縣長盃國術錦標賽今天登場，吸引400餘名武林高手切磋武藝，賽事同時將選拔全民運動會代表隊選手，為苗栗縣出征爭取榮譽。

由苗栗縣體育會辦理的107年縣長盃國術錦標賽，今天在頭份國小登場，來自43所國中小、高中學校及大專、社會人士共400餘人同場競技，競賽指定項目分為各齡團練及單練組五步拳、少林拳、忠義拳、中興拳4種套路，傳統武術項目則有拳術、兵器，分為單練、對練、團練3組。

競賽計分除動作規格外，包括運氣、手眼身法步之協調、精神氣勢、熟練程度及禮節、服裝都納入評分之中，這場賽事也為9月底登場的全民運動會，選拔苗栗縣代表隊選手。