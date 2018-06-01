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中央社

高志鵬：不管擔任什麼職務 全力協助蘇貞昌

中央社2018/06/01 17:18
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北1日電）民主進步黨立委高志鵬今天說，自從前行政院長蘇貞昌獲得民進黨提名參選新北市長後，未來不管要他擔任什麼職務，一定會全力協助，三重區的競選辦公室預計11日前就會開始運作。

鏡週刊今天報導「蘇貞昌選得辛苦 蘇巧慧淚求高志鵬操盤」，內文提到總統蔡英文昨晚邀請立委餐敘，蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧報告新北選情時一度哽咽落淚，還當面邀隸屬正國會（游系）的立委高志鵬擔任操盤手。

高志鵬下午在臉書發文表示，昨晚蔡總統邀請黨籍立委餐敘，聽到蘇巧慧深情告白，他感到十分不捨與感動。自從他在2014年擔任前行政院長游錫堃參選新北市長的競選總幹事後，他一直想找機會戴罪立功。

高志鵬說，在蘇貞昌得到民進黨提名後，「未來不管要我擔任什麼職務，一定會全力協助」，團結一致力拚勝選，幾週前蘇貞昌也已召集民進黨籍新北市的10位立委，希望每個人擔任各區督導，負責各區競選總部成立。

高志鵬表示，蔡總統昨晚發言過後，接續由民進黨選對會、各縣市長參選人由北到南輪流發言，一直找不到適合的時機當場回應；早上蘇貞昌的板橋競選總部開工儀式，他正在海外參加台商會長交接典禮，雖不克前往，但得知比他更具份量的游錫堃有出席，相信是更重要、也更受矚目的焦點。

高志鵬說，過去這段時間，他已經與服務處開過多次會議，討論三重區競選辦公室籌備事宜，預計臨時會前就會開始運作，請蔡總統、蘇貞昌、蘇巧慧、黨內同志及民進黨支持者放心，這場新北市長選舉，他一定竭盡所能，協助民進黨團結一致贏得選戰。（編輯：楊凱翔）1070601

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