賴揆：2025年非核家園不會跳票

(中央社記者張榮祥台南1日電）行政院長賴清德今天在台南市學甲區主持全國最大的漁電共生室內養殖場啟用，他表示，2025年達到非核家園的目標，是行政院能源轉型政策的最高原則，不會跳票。

賴清德指出，立法院去年1月三讀通過電業法修正案，核一、核二、核三廠一定要在2025年前如期除役，最早是今年底的核一廠1號機及2號機，核二廠及核三廠也要在未來幾年內陸續除役，這是法律明訂的。

賴清德表示，行政院的能源轉型政策，最高原則是2025年達到非核家園的目標，配電比例是再生能源20%，火力發電80%，其中天然氣發電50%，燃煤發電30%。依現有80%火力發電的配比來看，就是以再生能源取代核能發電，再生能源分配來源也已律定，風力發電按順序推動，太陽能發電進度也符合預期，所有機制都已建立，2025年非核家園的目標不會跳票。