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iOS 12首曝光　iPhoneSE2實機照外流

記者易皓瑜／台北報導2018/06/01 18:17
▲外媒曝光疑似 iOS 12 更新畫面。（圖／翻攝 SLASHLEAKS）
▲外媒曝光疑似 iOS 12 更新畫面。（圖／翻攝 SLASHLEAKS）

蘋果 2018 開發者大會 WWDC 登場在即，本次大會將聚焦於軟體更新，外界預期將同時發表 iOS 12 。而近日一張翻拍 iOS 12 更新功能的照片流傳於網路，讓其更新功能提前曝了光。 

據指出， iOS 12 更新後的功能包含「 Animoji 加入 FaceTime 」、 NFC 錢包、解門鎖、健康監控、水平解鎖 FaceID 以及跨平台 App 。

在 Animoji 加入 FaceTime 功能後，使用者可在 FaceTime 中使用 Animoji ，也可在未來推出的 iPadPro 上使用。


▲ Animoji 將添新角色，而在 iOS 12 更新中更可使用 Animoji 。（圖／翻攝 蘋果）

此外，自蘋果加入 NFC 功能以來， iOS12 終於將開啟 NFC 電子錢包、解電子門鎖，支付小額轉帳費等功能。至於健康監控功能則是蘋果正致力開發的 Digital Health 項目。未來 iOS 12 更將加入家長監控功能，家長可以監控孩子們到底花費多少時間在 iPhone 上，並能作為成人防止網路成癮的工具。

另外，目前 iPhone X 用戶使用 Face ID ，需要手握 iPhone X 至一個特定位置，未來將加入的水平解鎖功能不只能用於 iPhone X ，在尚未推出的 iPad Pro 也將增加新版 Face ID 解鎖。至於跨平台 App 則能夠在 iPhone ， iPad 以及 Macs 等不同裝置上隨意切換，這項更新預計隨 Mac 作業系統 macOS 10.14 一起推出。

其餘更新內容還包括了， Siri 深度搜尋照片、新的股市 app 、 iBooks 新增 Today 欄目以及勿擾模式等。


▲疑似 iPhone SE 2 實機照曝光，背面採用玻璃背蓋。（圖／翻攝 SLASHLEAKS）

WWDC 將於 6 月 4 日至 6 月 8 日於加州聖荷西登場，於此時機外媒更曝光了疑似是 iPhone SE2 背面的實機照，採玻璃背蓋設計，讓接下來的蘋果開發者大會再添話題。

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