影／面對勸退不為所動　薛呈懿堅決參選羅東鎮長

薛呈懿是宜蘭縣冬山鄉選出的縣議員，3年前初次投入選戰，以25歲的年紀當選縣議員，成為全國最年輕的議員。今年1月薛呈懿宣布年底將轉換跑道參選羅東鎮長，當時她所提出的訴求就是翻轉新羅東。由於羅東鎮現任鎮長林姿妙將代表國民黨參選宜蘭縣長，而國民黨則提名縣議員吳秋齡參選羅東鎮長。至於民進黨，一直到5月底才確定徵召縣議員黃素琴參選羅東鎮長。在這之前，外界普遍認為，民進黨有可能不推候選人，採與無黨籍但偏綠的薛呈懿合作。而在民進黨推出羅東鎮長參選人之後，又傳言民進黨將勸薛呈懿參選羅東鎮縣議員。不過，薛呈懿今天明確表示，她參選羅東鎮長的決心絲毫沒有改變。

3年前以25歲年紀當選宜蘭縣議員的薛呈懿，是全國最年輕的議員，今年1月薛呈懿宣布年底將轉換跑道參選羅東鎮長，而民進黨5月底通過徵召縣議員黃素琴參選羅東鎮長，外傳民進黨有意勸無黨籍但偏綠的薛呈懿改選羅東鎮的縣議員，不過，薛呈懿今（1）日表示，她參選羅東鎮長的決心不會改變，她說，如果這個時候改變意向，不但對不起支持者，對自己也無法交代。

薛呈懿說，從去年上半年開始，就不斷的與地方人士接觸並論及羅東鎮長選舉的事，這些地方人士包括多位民進黨的黨公職人員，直到今年1月才正式對外宣布參選羅東鎮長，雖說是為時不晚，但其實也有一點晚。她說，這一段時間以來，也已累積一定程度的支持者，薛呈懿強調，堅定參選羅東鎮長是不變的初衷，如果這個時候變卦，是不負責任的做法，非但無法過自己這關，更無法對支持者及群眾交代。所以她必須溫柔但堅定的說，會繼續完成羅東鎮長選舉這一役。

薛呈懿表示，這一次羅東鎮長選戰一定要透過創新、創意，用不同的方式去突破。她說，以一個無黨籍的參選人，如何突破現在大家所看到的政黨窠臼，讓即便是政黨傾向明確，有立場的人也可以看到她沒有包袱、有政策、有想法，進而願與她一起共創羅東的未來。

薛呈懿進一步指出，羅東鎮的願景應該是羅東鎮民共創的未來，它不應該只是以政治人物為核心，而是應該在好的價值，包括人文、永續、發展等各方面，在好的價值下，一起去共創未來，這也就是「翻轉」新羅東的根本意涵。

至於有人質疑她從冬山跨區到羅東選鎮長，到底對羅東認識有多少？薛呈懿說，她雖然戶籍在冬山，住的地方也在冬山，但與羅東卻僅有一線之隔，從小的生活圈重心都在羅東，求學過程從成功國小、東光國中、羅東高中也都是在羅東鎮，所以實際上就是羅東人。

