為人類醫學研究貢獻　夫妻簽屬遺體捐贈

高雄市民丁德成與妻子張英於今(1)日上午，在鹽埕區家中，簽署大體捐贈同意書，期盼未來能當無語良師，為人類醫學研究貢獻己身。

現年91歲的丁德成是國立中山大學創校元老，早期與兩位前任元首共事，皈依佛教的他，14年前開始每月捐善款給慈濟基金會，並認同證嚴上人「化無用為大用」，一改「入土為安」觀念，昨天在結婚60周年之際，偕同妻子張英簽屬遺體捐贈申請表，期盼未來能當無語良師，為人類醫學研究貢獻己身。



依佛教十多年的丁德成說，接受的教育是「父母在家，不宜遠行」、「身體髮膚受之父母，不敢損傷」，但戰爭讓他少小離家老大回，而在學校服務，以及佛經捨身救人的故事後，改變他對「保留全屍」的想法，乃在今年是他與妻子結婚60周年，獲得妻子認同，他開車到高雄靜思堂拿兩份大體老師申請表，回家和妻子1人填寫1張，再親送申請表，當時銀髮志工聽完他的故事和年紀，全都肅然起敬。



祖籍大陸東北的丁德成，17歲因蘇聯共軍佔領東北，他從軍考上憲兵，在瀋陽北大營接受1年軍事訓練，結訓時發生國共內戰，他來不及拜別父母，隨部隊一路從東北、北京、南京往南方撤退到廣州，1700多人的憲兵團，到台灣只剩2百多人。