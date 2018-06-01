已婚男星流出「情慾錄音檔」　與舊愛鹹濕對話曝光

36歲港星林子善去年底和圈外女友Kary登記結婚，今年4月補宴客，沒想到昨（31）日卻驚傳流出他的「情慾錄音檔」，對象則是林子善婚前交往的女藝人「L小姐」，由於錄音內容十分露骨，引發網友熱議。對此，林子善承認事情發生在2年多前，但他澄清當時和Kary是分手狀態。Kary昨日留言力挺老公，並勸L小姐要「放下」。
據《香港蘋果日報》報導，曝光的錄音檔中，林子善主動表示會為L小姐買牙刷，以便她留下時使用，又將家中鑰匙交給對方，最後林子善成功說服L小姐與他同居。除此之外，林子善更安撫L小姐在性行為前會做好安全措施，他說：「黃秋生說的，你不要看我神神秘秘，以為我在賣東西，其實我拿了些預防愛滋病的避孕套。」顯見兩人關係親密。
不僅如此，林子善更說：「我在床這裡，聞妳殘餘的氣味。」、「經過昨晚0.01接觸，讓我更加想念你這隻寶貝！」等煽情內容。對於私密對話被公開，林子善表示婚前都有和Kary報備，老婆都知情，並強調與L小姐交往時自己單身，他也表示不會再回應此事，「不想將這件事越搞越大，因為已經過去兩年多。」
林子善老婆Kary則在個人IG留言替老公說話：「有我在這裡support you（支持你），不用擔心。」表示她和老公彼此「互相坦白」，並感謝外界關心，還說夫妻倆不會因為這件事受到影響，「畢竟已經是兩年前的事，也希望女方也早點放下啦。」林子善也回覆：「多謝妳的支持，妳比任何事重要。」