已婚男星流出「情慾錄音檔」　與舊愛鹹濕對話曝光

36歲港星林子善去年底和圈外女友Kary登記結婚，今年4月補宴客，沒想到昨（31）日卻驚傳流出他的「情慾錄音檔」，對象則是林子善婚前交往的女藝人「L小姐」，由於錄音內容十分露骨，引發網友熱議。對此，林子善承認事情發生在2年多前，但他澄清當時和Kary是分手狀態。Kary昨日留言力挺老公，並勸L小姐要「放下」。

據《香港蘋果日報》報導，曝光的錄音檔中，林子善主動表示會為L小姐買牙刷，以便她留下時使用，又將家中鑰匙交給對方，最後林子善成功說服L小姐與他同居。除此之外，林子善更安撫L小姐在性行為前會做好安全措施，他說：「黃秋生說的，你不要看我神神秘秘，以為我在賣東西，其實我拿了些預防愛滋病的避孕套。」顯見兩人關係親密。