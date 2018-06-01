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中央社

民視停播案 NCC委員提不同意見書

中央社2018/06/01 17:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北1日電）民視新聞台停播，NCC日前對民視及TBC開罰，NCC委員陳憶寧提不同意見書，認為裁處不夠周延，並質疑重罰TBC、輕罰民視的公平性，同時主張NCC不宜過早及過強介入商業談判。

鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC台灣寬頻，及凱擘有線電視、台固有線電視等3家業者，因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。

民視斷訊案嚴重損及訂戶及閱聽眾權益，國家通訊傳播委員會（NCC）5月4日先對TBC開罰新台幣6萬元，對民視則予以警告；5月9日再對TBC旗下5家系統商個別開罰66萬元、共計330萬元，並對民視裁處20萬元。

對於NCC處理民視斷訊案，NCC委員陳憶寧日前提出不同意見書，她認為NCC在雙方臨時授權未談成情形下，要求TBC得持續播出民視新聞台，TBC因為沒拿到授權，擔心侵權只好停播，合法合理，NCC要求不斷訊處分讓業者可能違反著作權，顯然不夠周延。

陳憶寧指出，TBC跟民視商談合約時，就單一民視新聞台的價格，從最早的每戶新台幣0元、0.2元、0.4元到0.78元，雖然跟民視提出的2元仍有差距，但已經有進展，一方有進展，另一方卻紋風不動，雙方難以達成共識下，最終斷訊不應完全歸責於TBC。

陳憶寧認為，民視在調處上沒有讓步，且未給TBC臨時授權，在NCC要求不斷訊前提下仍產生斷訊，民視跟TBC責任輕重明顯有差別，NCC不應以各打50大板方式來開罰。

陳憶寧指出，NCC第二次開罰處分中，對TBC罰330萬元，遠超過民視在TBC經營區每月授權費總額，整體考量欠缺公允；根據NCC蒐集的資料來看，有關斷訊期的客訴量相當有限，其他民眾還是可透過其他管道收看民視新聞台，顯見NCC要求民視新聞台一定得在有線電視系統上架，未盡合情合理。

陳憶寧認為，民視新聞台在許多地方政府調查中，都是民眾喜愛收視的頻道之一，代表民視新聞台有競爭力，可在不同平台上架，促成平台間的競爭，因此，NCC不一定要強求民視新聞台在有線電視系統播出，也沒有強制介入的必要。

任期到7月底將卸任的陳憶寧呼籲，往後平台與頻道的爭議將不斷出現，商業談判與爭議會更多，NCC對於商業市場中各種談判及判斷誰是誰非，切勿過早及過強介入，避免獨立機關成為代理商角色。NCC涉入民視斷訊案過長且過深，耗費行政成本，NCC成立以來討論太多匯流政策及法規創變，但現實管制行為卻顯示知與行之間巨大的落差，跟國際管制潮流脫節。

NCC委員會作成的決議，委員對於決議可透過意見書，提出個人想法，但不會影響最終委員會議決議。（編輯：林興盟）1070601

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