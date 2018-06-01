桃園創意龍舟賽 海陸空端午登場

（中央社記者邱俊欽桃園1日電）桃園市舉辦的2018端午龍舟賽6月9日、10日在竹圍漁港登場，藉由海上龍舟賽、陸上龍舟與空中龍舟風箏競賽，打造不一樣的海陸空民俗嘉年華。

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，「2018大園慶端午，海陸空龍舟爭霸賽」將在竹圍漁港娛樂漁業漁船碼頭舉行，今年將打造「水上划、陸上跑、空中飛」的氛圍，同時結合多項端午節體驗活動，讓端午佳節更有嘉年華的色彩。

觀光旅遊局表示，今年的市長盃海上龍舟，共有42隊報名參賽爭奪冠軍榮耀，由於舉辦海上龍舟賽已有多年的傳統，從開放報名後，在一週內招募包括男子組、女子組、公開混合組等隊伍參加，今年也邀請有「熱血主播」之稱的主持人徐展元到場，負責播報精彩賽事內容。