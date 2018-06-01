教孩子自律 德式教養書在台暢銷10萬冊

該書作者趙麗榮以一個華人家庭在德國生活與育子經驗為主軸，透過簡明的生活故事以及和其他德國家庭教養觀的比較，進而省思東方人教養觀念有哪些地方需要調整。

（中央社記者魏紜鈴台北1日電）談德國家庭怎麼教孩子的教養書熱銷，近期再版推出「10萬冊暢銷慶功版」，除了書名強調自律，內容提到家長身教重於言教，「不在孩子心裡種下暴力種子」，都是台灣當前親子教養的焦點。

過去一週台灣驚傳多起情殺案，讓不少父母看新聞看得怵目驚心。家長除了擔心現代社會日趨複雜外，該怎麼教育孩子管理情緒、處理感情，都急著想要找到對症下藥的解方。

出版社指出，「德國媽媽這樣教自律」一書談及德式教養其中一條鐵則就是「不要在孩子心裡埋下暴力的種子」。現在孩子性格較孤僻，很多孩子甚至有暴力傾向，在學校裡不是打同學就是罵老師。面對這些情況，絕對不能僅以「孩子不懂事」為理由來解釋。

書中提到，「父母應該反省，家庭氣氛是否和諧，是否願意為孩子創造一個愉快的家庭氛圍」。

書中描述，一名德國孩子托尼格在上體育課時竟用球棒打了另一名同學，被打的那名同學頭上流了很多血。老師報警，托尼格和他的爸媽都被警察帶走了。

隔日校方馬上開家長會探討此事，也發現托尼格的家境不好，父母經常當著孩子的面吵架。校方告訴其他家長：「一定要注意為孩子們創造一個和諧的生活與成長環境。因為關於孩子的教育，成也家長、敗也家長。」

書中的敘事主角華人媽媽因此反省，自己也曾當著兩歲孩子的面和另一半爭執，最後她決定與另一半約法三章：「一是盡量避免爭吵；二是如果非要爭吵不可，一定要避開孩子；三是爭吵要就事論事，結束後，要和好如初。」

隨著「獨生子女」現象越來越普遍，家長們對孩子的愛有增無減。然而，愛孩子不該只是讓他吃最好玩最好的、上最好的學校。書中表示，如果是這樣的話，就是把孩子當成了花朵，「德國父母不僅把孩子當成花朵，更當作大樹─在成長的過程中，需要陽光、雨露，更需要經過風雨的歷練」。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070601