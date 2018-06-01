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中央社

竹市慶開竹300年 號召千人熱鬧大遊行

中央社2018/06/01 17:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市政府將於7月舉辦慶祝開竹300年系列活動，6月9日先邀各社區民眾、學校師生約5000人展開「新竹300城市大遊行」，以熱鬧踩街方式為開竹300系列活動熱鬧暖身。

新竹市政府今天舉辦記者會，宣布將於6月9日舉辦「新竹300城市大遊行」，邀各社區、學校、在地老店與古廟參與，號召民眾一起同樂，歡慶城市百年一次的難得盛會。

市長林智堅表示，多數孩子不見得了解城市的歷史與發展，希望透過新竹300系列活動，讓民眾更認識每天生活的城市，也共同描繪、想像城市未來的300年。

林智堅指出，「新竹300博覽會」將於7月21至29日在新竹市文創館展開，1500坪的空間中規劃六大展區，讓民眾認識新竹300年來的歷史文化；而6月9日先登場的城市遊行活動，將為新竹300博覽會暖身。

林智堅說，目前已有50多組、近2000人報名參與，其中還有師生製作大型道具，將以色彩絢麗繽紛的造型裝扮熱鬧踩街，當天預計湧入5000人參與，要打造全市動起來的城市嘉年華。

另外，他說，這次遊行邀集竹市在地廟宇、美食老店共襄盛舉，包括城隍廟芋頭球、西大發城隍包、淵明餅舖、阿忠冰店、新復珍、漁香甜不辣、814大同冰店、新竹牧場、美乃斯食品行等，將在遊行活動當天「奉茶」，與民眾同樂。（編輯：梁君棣）1070601

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