台灣中油72週年慶用　愛心點數關懷社會

台灣中油公司為慶祝該公司成立72週年慶，於今(1)日上午，在高雄市總公司煉製事業部中山堂，舉行歡慶72週年慶祝大會，並舉辦點亮心光、加倍發光公益活動啟動儀式，邀請消費者到台灣中油加油，並將加油點數捐贈給社福團體，消費者捐1點，台灣中油加倍送，讓愛心積點活動更具意義，以用愛心點數，來關懷社會。

台灣中油公司慶祝該公司成立72週年慶大會，是由該公司董事長戴謙與總經理李順欽共同主持，有經濟部次長龔明鑫、立法委員黃昭順、陳其邁、許智傑、邱志偉、賴瑞隆、趙天麟、高雄市議會秘書長陳順利、副議長蔡昌達、海洋局局長林英斌、勞工局局長李煥熏等人與會。

會中由油廠國小學生的太鼓聲中揭開序幕，再由成立30餘年的中油合唱團及今年剛成立的動起來舞團進行演出，以掀起高潮。

台灣中油公司董事長戴謙表示，台灣中油創造了72年光輝的歷史，去(106)年稅前盈餘更是創下28年來新高，達到485億元，面對國際原油價格飆升，國內能源發展適值轉型階段，該公司積極配合政府政策，開展南向市場，與國內石化業者合組台灣-印度石化聯盟，目前正進行投資效益與可行性評估，同時發展綠能產業，計劃生產自有品牌電池，推動智慧綠能加油站，探勘地熱發電、興建第3座天然氣接收站等重要計畫，讓今年成為台灣中油轉型的關鍵啟動年。

台灣中油公司總經理李順欽指出，該公司長期以來關懷社會不遺餘力，始終秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，透過協助盛產農產品銷售、社區教育、文化發展，深耕睦鄰活動，與地方建立共存共榮的友好關係，並定期舉辦植樹、淨灘、捐血與急難救助等公益活動，深獲好評。



▲台灣中油公司慶祝72週年慶，由總經理李順欽(中)頒獎表揚績優人員。(圖／記者黃守作攝，2018.06.01)