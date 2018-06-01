響應花博理念　日本愛媛縣簽「台中宣言」

日本愛媛縣知事中村時廣響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念，率先與市長林佳龍簽署「台中宣言」。林佳龍表示，台中與愛媛縣去年締結為友好城市，現在再簽署「台中宣言」，期盼深化雙方觀光、文化交流，也歡迎日本朋友參加台中即將舉辦的世界花博。
愛媛縣知事中村時廣昨日與林市長共同簽署「台中宣言」，除響應花博理念，愛媛縣更將參與花博國際室內花卉園區展覽，促進兩地民眾的互動交流。另外，去年促成台中與愛媛縣締結友好城市的捷安特公司創辦人劉金標，昨晚也到場見證美事。
林市長表示，感謝劉金標創辦人為台中與愛媛縣牽線，讓兩市能進一步發展友誼關係，台中與愛媛縣均積極推廣自行車等綠色交通工具，對於保護大自然環境有相同的理念，期待持續加深雙方自行車、觀光、文化等各方面的交流。
林市長說，這次愛媛縣也將參與台中花博展出，希望藉此讓更多台灣人認識愛媛這個美麗的地方；另外，台中提出的「台中宣言」，是希望將花博背後倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念推廣出去，目標邀請100個城市共同簽署，希望共同為人類追求更美好的生活。
愛媛縣知事中村時廣表示，20世紀起，人們為了追求科學及經濟發展，犧牲了環境，地球暖化、酸雨等環境問題接續產生。而台中花博則強調自然、永續、綠化，期盼藉由響應台中宣言，讓更多世界各地的朋友們看見環境保護的重要。