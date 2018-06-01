響應花博理念　日本愛媛縣簽「台中宣言」

日本愛媛縣知事中村時廣響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念，率先與市長林佳龍簽署「台中宣言」。林佳龍表示，台中與愛媛縣去年締結為友好城市，現在再簽署「台中宣言」，期盼深化雙方觀光、文化交流，也歡迎日本朋友參加台中即將舉辦的世界花博。

愛媛縣知事中村時廣昨日與林市長共同簽署「台中宣言」，除響應花博理念，愛媛縣更將參與花博國際室內花卉園區展覽，促進兩地民眾的互動交流。另外，去年促成台中與愛媛縣締結友好城市的捷安特公司創辦人劉金標，昨晚也到場見證美事。