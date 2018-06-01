千呼萬喚新湖分局正式成立揭牌　新官上任熱心人捐贈警車

新竹縣政府警察局「新湖分局」今(1)日上午正式成立揭牌，首任分局長高德昌布達走馬上任；縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢等貴賓及鄉親均到場觀禮，見證地方上警政工作深具紀念性的一刻。

隨著新竹縣縣政及科技產業蓬勃發展，人口、車輛快速地成長，治安及交通問題便是新竹縣的一大挑戰；原本下轄竹北市、新豐鄉、湖口鄉的竹北分局，因人口數已超過31萬人，警力配置超過300名，為求妥適分配發揮最高行政效能，爭取設立新湖分局，更有效率整治新豐、湖口的治安、交通，營造「安全、安定、安心」的優質生活環境。



▲新竹縣新湖分局正式成立揭牌。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.01）

新湖分局現有152人，首任分局長高德昌是由橫山分局長派補接任，內、外勤歷練豐富；一上任，即獲得熱心民眾以個人名義聯名捐贈警車，透過實際行動給予警察打擊犯罪的鼓勵與支持。



▲新湖分局正式成立揭牌，分局長高德昌(右)剛上任就獲得熱心民眾捐贈警車。（圖／新竹縣警察局提供 , 2018.06.01）

邱鏡淳感謝所有警察同仁的辛勞與付出，並期勉新湖分局各能發揮高度勤務功能、展現服務熱忱、提高為民服務品質，使新豐、湖口地區治安更穩定、縣民交通更順暢、生命財產更有保障，以符合縣民大眾的殷切期盼。