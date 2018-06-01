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中央社

看懂美中科技爭霸戰 盡在全球中央

中央社2018/06/01 17:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社台北1日電）美國在對中國發起的貿易戰中，多次點名「中國製造2025」戰略計畫，兩國不但在貿易戰攻防，科技領域的競逐更是暗潮洶湧。美中究竟各打什麼主意，6月號《全球中央》從不同角度，探討紅色資本全球爭霸。

華府指控，中國多年來以不公平方式取得美國智慧財產與尖端技術，更試圖以「中國製造2025」計畫，在多個高端科技領域搶占領先地位。美祭出貿易戰反撲，掀開兩國科技博弈的序幕。

「中國式崛起」也衝擊歐陸各國。德國官員就憂心中國大手筆併購引發的效應，在與法、義聯手倡議下，可望促使歐盟年底前立法，賦予各會員國否決併購的權力。

北京當局還透過與「一帶一路」沿線國家加強經濟合作關係，提升國際政治、財經話語權與影響力，又對國際社會帶來什麼影響？《全球中央》封面故事〈紅色資本爭霸〉，從美國、德國、台灣、印度、菲律賓、澳大利亞等角度看美中科技戰、紅色資本併購、「一帶一路」戰略對各地的衝擊，一窺這場沒有煙硝但異常激烈的美中較勁。

面對全球化競爭時代，台灣青年留學海外人數近年穩定上升，年齡層下降，選擇留學的國家也趨於「多元」和「分散」；不再獨尊美國與英國，澳大利亞、日本及加拿大留學的比例逐步攀升。中國在特定專業上的優渥薪資吸引越來越多台生登陸取經，在完成學位後，能早點在職場上卡位；國際商貿和金融中心的香港，也是不少商科學生挑戰自我的首選。

〈留學面面觀〉專題訪談負笈加拿大、日本、美國、瑞典、中國大陸北京、香港等地留學的台灣學子，從生活甘苦、學習經驗、心態調適與價值觀等角度，分享寶貴經驗及建議。

走，跟著特派員的足跡一同探訪解開星空之鑰吧！本期〈看世界〉走訪六大城市的天文台：地球的時鐘以此為準的倫敦格林威治皇家天文台、命運多舛難現雄風的多倫多大衛鄧拉普天文台、多部知名電影鍾愛的取景地—洛杉磯格里菲斯天文台及歷改朝換代五百載的北京古觀象台，還帶您一同了解昔為皇帝出巡擇日而生的新德里疆塔曼塔天文台，並就近認識台北天文館。

現在訂閱《全球中央》一年12期特價1,280元，學生訂戶優惠價998元。訂閱請洽(02)2505-1180轉896。

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