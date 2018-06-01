看懂美中科技爭霸戰 盡在全球中央

（中央社台北1日電）美國在對中國發起的貿易戰中，多次點名「中國製造2025」戰略計畫，兩國不但在貿易戰攻防，科技領域的競逐更是暗潮洶湧。美中究竟各打什麼主意，6月號《全球中央》從不同角度，探討紅色資本全球爭霸。

華府指控，中國多年來以不公平方式取得美國智慧財產與尖端技術，更試圖以「中國製造2025」計畫，在多個高端科技領域搶占領先地位。美祭出貿易戰反撲，掀開兩國科技博弈的序幕。

「中國式崛起」也衝擊歐陸各國。德國官員就憂心中國大手筆併購引發的效應，在與法、義聯手倡議下，可望促使歐盟年底前立法，賦予各會員國否決併購的權力。