吾爾開希擬捐劉曉波雕像 北市府：無預設立場

（中央社記者梁珮綺台北1日電）中國民運人士吾爾開希今天宣布，將募款鑄造已故諾貝爾得主劉曉波雕像，在台北市府前廣場落成。台北市政府發言人劉奕霆表示，市府沒有預設立場，依申請流程進行。

吾爾開希今天召開記者會，表示劉曉波的雕像將採民間方式向北市府捐贈方式設立於北市府前廣場，預計7月13日劉曉波逝世週年時，在府前廣場公園落成，而在接洽過程中，北市府方面欣然接受、高度認同。

不過，台北市政府發言人劉奕霆表示，吾爾開希確實有跟北市府接洽，北市府僅告知相關申請流程，後續交由局處進行審核。