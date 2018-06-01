廣編／全新神界改版！《亞丁之戰》天魔對決即將開打

最熱血的MMORPG《亞丁之戰》5月31日宣布，眾所期待的「神界改版」即刻登場。玩家們將可選擇成為天族或魔族，盡情享受刺激的對決！而官方也同步推出「亞丁同樂會」與玩家歡慶改版。

《亞丁之戰》將於本次改版後新增兩大種族，且不同種族擁有各自的村莊。凡是完成轉生的玩家進入時空迴廊，可點擊NPC「迴鏡」進行對話，只要提供給NPC指定道具即可選擇成為天族或魔族並獲得新的變身效果。守護者們趕快來選擇成為華麗的天族，或是妖艷的魔族吧！



▲選擇天族或魔族後，玩家可獲得新技能。（圖／公關照片）

而成為天族與魔族後也將獲得全新的種族技能效果，如體力型法師選擇成為天族或魔族後可獲得「神聖之盾」技能，該技能屬於法師的回復技能，可強化法師在神界的生存力。



▲天族與魔族擁有自己的村莊。（圖／公關照片）



▲全新神界地圖登場。（圖／公關照片）

當玩家成為天族或魔族後，將可進入神界地圖展開廝殺，且在神界地圖上狩獵將可獲得神界裝備的製作配方。玩家蒐集相關素材後，將能使用配方製全新裝備「帕拉斯套裝」和「提亞套裝」。



▲改版紀念活動登場。（圖／公關照片）

《亞丁之戰》為慶祝本次改版，即日起特別舉辦限時的神界改版紀念活動。玩家將能於活動中取得紀念性的戒指，透過升階還能獲得亞丁幻神戒指！



▲全新神界改版！《亞丁之戰》天魔對決即將開打。（圖／公關照片）

不僅如此，《亞丁之戰》同步舉辦「亞丁同樂會」網頁慶祝活動。即日起至6月20日止，玩家每日登入遊戲後隔日將可於「亞丁同樂會」活動網站獲得1次擲骰次數。若玩家骰到機會命運，將觸發隨機特殊效果，如前進3格、到退3格等，有機會獲得6階裝備抽獎券、生肖寶盒等超值獎勵。