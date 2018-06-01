名人愛寵毛／專訪「國光女神」安苡愛　誓做毛小孩的守

在銀幕上活潑亮麗的安苡愛，常會帶著家中兩寶「馬鬆鬆與雪寶」一起上節目，愛狗的她曾說出「在我心目中，愛狗的人就是神！」領養兩隻狗的她，不僅每月會捐助飼料給狗場，更在臉書群組上召集朋友一起去狗園整理環境；超有愛心的她，更呼籲大眾絕對要「領養代替購買」。

穿著亮麗橘紅色洋裝接受專訪的小愛，渾身都散發著青春活潑的氣息，笑容甜美的她緩緩推著「馬鬆鬆與雪寶」來到五分埔公園，她更介紹咖啡色的狗狗是馬鬆鬆，今年四歲是哥哥；白色的是雪寶，今年三歲是妹妹，拍攝當天，馬鬆鬆在公園裡顯得十分活潑並開心亂竄，雪寶則十分文靜的躺在小愛懷裡。

緣分來了！ 寵物就是一輩子的家人

當提到家中兩寶，小愛滿臉都是寵溺的笑容。說到剛開始北上租屋的時候，因回到家中都只有一人，遂興起養寵物的想法，剛好朋友家中有一窩狗狗出生，加上是小型犬較方便養在租屋處，可愛的馬鬆鬆就被她領養回家。

後來工作開始忙錄後，因擔心馬鬆鬆單獨在家會寂寞，又興起養兩隻狗，好一起作伴。這時候碰巧朋友在群組問：「有沒人要養小型犬？」因為雪寶的前主人經濟出了狀況，加上精神病的困擾，還會餵食狗狗吃安眠藥，小愛聽了很不忍，就馬上領養了牠。

回到家後，她發現雪寶的聲帶竟被割掉，原來是前主人到動物醫院後，工作人員嫌雪寶叫聲太吵問說「要不要做個切割聲帶的手術？」沒想到神經質的主人竟然一口答應，這讓人髮指的行為也讓小愛心疼不已，只能說緣分來了！真的擋也擋不住。

調皮搗蛋還是最珍貴的心頭肉

在現場不受控的馬鬆鬆，個性十分討喜又可愛，在家中更是定時鬧鐘，每天早上十點鐘就會將小愛叫起床，嚷嚷著「我要吃肉肉！」儼然就是家中的小霸王。而在外聽話乖巧的雪寶，其實也十分調皮，曾經將包包裡的口紅扭開更沾染了全身，讓她回到家時哭笑不得，兩隻可愛的小毛孩雖然都有不受控的時候，但這就是養寵物的樂趣呀！

預防勝於治療 一定要幫毛小孩做好平常防護

對於狗狗平常的照顧，小愛更提醒有養寵物的讀者，一定要每個月給毛小孩吃心絲蟲的預防藥和滴跳蚤藥。而兩隻挑食的毛小孩，她也會在鮮食罐頭中挑選有鮮肉加上蔬菜，讓牠們營養更均衡，而雪寶因為淚溝比較明顯，所以會添加淚溝粉加以保健。

養動物是一輩子的承諾 請以「認領代替購買」

平常會捐助飼料給狗場的小愛，在臉書群組上更有一群志同道合熱愛狗狗的朋友，常會定期一起約去內湖的狗園幫助辛苦的愛媽們整理狗園、幫狗狗洗澡，這些極富愛心的舉動，小愛稱其實一點也不辛苦，反而是非常有意義。

最後她更再度提醒大家「領養代替購買」，讓黑心養殖場可以滅絕在市場上，不要再讓狗狗淪為生產工具，尤其臉書上有許多認養的資訊，想養的人只要有心，都一定可以認養到超級可愛的狗狗。

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