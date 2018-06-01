地方萬花筒》影／信義國中小用異國美食探究國際文化

什麼！令人垂涎的異國美食~英式下午茶點、比利時鬆餅、越南河粉、印度咖哩、墨西哥捲餅、義大利薄餅、日本大阪燒、韓式部隊鍋，在信義可以一次吃到，而且每一樣都是學生親手做的。為了推動國際教育，探究異國文化之美，彰化市信義國中小國中部綜合活動領域的老師發揮創意，規劃異國料理課程，帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，連結國際教育，帶領全校師生一起探究跨國文化。



▲彰化市信義國中小帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

負責策畫本次活動的童軍老師劉雅菁和家政老師葉方琦表示，每個國家的飲食文化都有其背後的生活情境脈絡和故事，利用綜合課程帶領學生認識異國美食文化，在學習烹飪技巧的過程中，進而探究不同國家的風俗民情、文化歷史和國情內涵，要比坐在課室內聽講來得有趣。



▲彰化市信義國中小帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

校長曹建文指出，為了讓活史瑞全，動增添國際觀，特別邀請彰化師大僑外生六名馬來西亞學生、越南人力資源管理公司組長史瑞全介紹越南飲食文化一起同樂，讓學生除了學習馬來西亞、越南的文化特色外，也欣賞展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。



▲彰化市信義國中小帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

彰師大國際教育處謝老師帶領近十位馬來西亞籍僑生來交流，來自越南的移工老師和信義志工現場實作越南麵包捲，都讓這次的國際教育課程內涵，更加豐富。葉方琦說，每個國家的飲食文化都有其背後的歷史脈絡和生活情境，利用綜合課程帶領學生認識異國美食和文化，在學習烹飪技巧的過程中，自然而然去探究不同國家的風俗民情與文化歷史，確實有趣。



▲彰化市信義國中小帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

信義八甲的李同學說，從英式下午茶可見英國人很講究生活品質。八丙的施同學則從活動中學會創新的出菜模式。八乙黃同學從資料閱讀過程中發現比利時有很豐富的文化歷史，像是尿尿小童和布魯塞爾大廣場，都很令人嚮往。



▲彰化市信義國中小帶領學生透過美食認識不同國家文化特色及傳統習俗，展現信義學生對於國際教育參與的創意和熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

曹建文說，九年級的孩子在課業壓力大減的情況下，能有知性和趣味兼具的學習機會，是很棒的課程安排，未來，信義國中小可以和彰師大的國際部長期合作簽約，讓國際志工的專長和學校結合。