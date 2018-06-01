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中央社

台灣供應鏈深具彈性 有潛力成為電動車王國

中央社2018/06/01 17:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北1日電）全球知名電子技術專業媒體電子工程專輯（EE Times）引述特斯拉前員工看法表示，開發電動車需用現有製程生產新零件，台灣供應鏈深具彈性；他認為，台灣有潛力成為電動車王國。

EE Times撰發專文分析，台灣擁有廣大的電子零組件供應鏈，在小島上孕育出全球個人電腦（PC）品牌宏碁和華碩，以及智慧型手機公司宏達電，如今更試圖向汽車電子產業叩關。

EE Times文章指出，歐美汽車市場分析師多數認為，台灣雖然供應鏈完備，卻缺乏能賴以打造整合式安全系統以及符合安規要求的必要經驗；考量汽車電子的複雜度，在任何國家孕育汽車電子產業可能需要數十年時間。

不過，台灣車聯網產業協會秘書長周宗保說，在內燃機的時代，可能需要50年時間才能打造汽車電子產業，但是有了電動車技術，或許5年內就能在台灣打造汽車電子產業。

EE Times引述美國電動車大廠特斯拉（Tesla）前員工、目前是台灣電動車動力系統新創公司行競科技（XING Mobility）技術長塔克（Azizi Tucker）看法表示，他離開特斯拉並留在台灣打拚，看中的就是台灣有潛力成為電動車王國。

塔克起初以資深供應商發展工程師的身分來到台灣，負責確保供應商能夠製造特斯拉需要的零件，當時有不少時間留在台灣。EE Times文章指出，特斯拉大可選擇亞洲任何國家的供應鏈，為何選擇台灣？

塔克回想，當時在特斯拉的工作讓他跑遍亞洲，曾造訪中國大陸、日本、南韓、泰國等地的工廠，也因此更了解台灣供應鏈的優勢。據他觀察，台灣多數供應商是中小型家族企業，讓台灣供應鏈深具彈性，這點在中國大陸、泰國、日本是難以見到的。

塔克認為，對電動車而言，這樣的彈性至關重要，因為開發電動車需要用現有製程生產新零件，這也是台灣適合創辦電動車公司的原因。（編輯：林孟汝）1070601

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