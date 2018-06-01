NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台中國家歌劇院藝術總監　今交接新北消防衣　時力質疑不足8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

藥價疑慮化解 安聯生技觀測指數回升

中央社2018/06/01 17:51
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北1日電）美國總統川普近期談話強調以市場機制解決藥價過高問題，未強制要求藥廠不得調高售價，化解市場投資人擔憂，生技指數回升，技術面好轉。

根據彭博資訊統計至5月30日，NBI生技指數5月份上漲4.84%，近一年漲幅為15.23%。安聯5月「生技觀測指數」來到7分晴天區，展望後市，安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，FDA支持新藥研發態度不變，加上併購動能樂觀、本益比低於長期平均值，基本面具投資吸引力。加上6月1日至5日舉行美國腫瘤學會議(ASCO)，可望帶動行情。

安聯「生技觀測指數」自2013年8月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高10分，每月發布觀測結果並以晴雨表反映投資前景。5月生技觀測指數上升至7分，基本面保持於正向評級，技術面上，指數站回均線；資金面保持中性看法。

許志偉表示，川普5月曾砲轟藥價過高，但祭出的解決方案，卻未傷及藥商的獲利根本，將問題怪罪於他國不願合理負擔創新藥物的研發成本；並指示美國貿易代表將藥價不公的現象，作為跟每一個貿易夥伴談判時，最優先解決的問題。

許志偉表示，川普強調以市場機制解決問題，未強制要求藥廠不得調高售價，甚至還要支持廠商推升國際定價，化解市場投資人擔憂。然而，11月將舉行的中期選舉，可能提藥價議題，但也讓醫改面臨困境，恐添變化。

在財報表現上，許志偉表示，第1季財報多優於預期，而預估本益比已修正至更低水準，不僅低於長期均值，且相較於美股大盤及大型製藥股，更具投資吸引力。在併購動能上，今年以來生技大廠動作不斷，平均併購金額與中位數溢價高於去年。

在新藥審核部分，許志偉表示，今年以來已通過13件新藥的審核，目前市場預期，今年可望通過30件新藥核准，FDA支持新藥研發態度不變，有利於產業基本面。長線來看，免疫學療法、基因修改等癌症創新發展，可望帶動成長動能。（編輯：林興盟）1070601

西班牙國會通過不信任案 拉...綜所稅619萬件申報 稅...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan