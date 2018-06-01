藥價疑慮化解 安聯生技觀測指數回升

根據彭博資訊統計至5月30日，NBI生技指數5月份上漲4.84%，近一年漲幅為15.23%。安聯5月「生技觀測指數」來到7分晴天區，展望後市，安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，FDA支持新藥研發態度不變，加上併購動能樂觀、本益比低於長期平均值，基本面具投資吸引力。加上6月1日至5日舉行美國腫瘤學會議(ASCO)，可望帶動行情。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）美國總統川普近期談話強調以市場機制解決藥價過高問題，未強制要求藥廠不得調高售價，化解市場投資人擔憂，生技指數回升，技術面好轉。

安聯「生技觀測指數」自2013年8月推出，從三大面向、五大指標等短、中、長期角度觀測生技產業，總分最高10分，每月發布觀測結果並以晴雨表反映投資前景。5月生技觀測指數上升至7分，基本面保持於正向評級，技術面上，指數站回均線；資金面保持中性看法。

許志偉表示，川普5月曾砲轟藥價過高，但祭出的解決方案，卻未傷及藥商的獲利根本，將問題怪罪於他國不願合理負擔創新藥物的研發成本；並指示美國貿易代表將藥價不公的現象，作為跟每一個貿易夥伴談判時，最優先解決的問題。

許志偉表示，川普強調以市場機制解決問題，未強制要求藥廠不得調高售價，甚至還要支持廠商推升國際定價，化解市場投資人擔憂。然而，11月將舉行的中期選舉，可能提藥價議題，但也讓醫改面臨困境，恐添變化。

在財報表現上，許志偉表示，第1季財報多優於預期，而預估本益比已修正至更低水準，不僅低於長期均值，且相較於美股大盤及大型製藥股，更具投資吸引力。在併購動能上，今年以來生技大廠動作不斷，平均併購金額與中位數溢價高於去年。

在新藥審核部分，許志偉表示，今年以來已通過13件新藥的審核，目前市場預期，今年可望通過30件新藥核准，FDA支持新藥研發態度不變，有利於產業基本面。長線來看，免疫學療法、基因修改等癌症創新發展，可望帶動成長動能。（編輯：林興盟）1070601