出國外幣怎麼換？銀行四大換匯方式比一比

端午連假即將到來，緊接著將進入暑假旅遊旺季，若有出國計畫的民眾，外幣換匯共有四大方式，包括一般銀行分行臨櫃辦理、機場分行臨櫃兌換、外幣提款機以及線上換匯等，專家表示，其中線上換匯方式最便利，且有免手續費，不過缺點是要在指定時間內完成匯款。

Money101.com.tw 表示，出國旅遊民眾最常到一般銀行分行臨櫃換匯，不過此換匯方式最不划算，匯率以現金賣出價來計算，且除台銀、兆豐銀之外，多數銀行都會收取 100 元不等手續費，不過，臨櫃換匯的好處，就是可換得面額較小的鈔票。

至於機場分行臨櫃兌換的話，優點在於營業時間較長，不用趕一般銀行的下午 3 點半下班，但缺點就是臨櫃無優惠利率，如果匯率不好，要做其他選擇的機動性不夠，另外，臨櫃會依不同銀行規定，收取手續費。