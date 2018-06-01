十三行青年考古營開放報名　學習考古遺物修復技術

想到考古學家，總會浮現戴著帽子在遺址現場發掘的形象？其實考古學家也要穿潛水裝備深入水下嗎？新北市立十三行博物館今年夏天首次推出「揭開考古奧秘-青年考古營」，即日起開放報名，歡迎15至18歲的青年踴躍報名！

十三行博物館表示，7月14日、15日及7月21日、22日舉辦2梯次的「揭開考古奧秘－青年考古營」，課程中透過實地踏查國定十三行考古的遺址、史前生活技能體驗，了解陸上考古學知識；將帶著學員在2天1夜的課程中，透過水中的探索活動、陸上遺址實地踏查，及文物修復等課程，一次了解水陸考古工作。