十三行青年考古營開放報名　學習考古遺物修復技術

想到考古學家，總會浮現戴著帽子在遺址現場發掘的形象？其實考古學家也要穿潛水裝備深入水下嗎？新北市立十三行博物館今年夏天首次推出「揭開考古奧秘-青年考古營」，即日起開放報名，歡迎15至18歲的青年踴躍報名！
十三行博物館表示，7月14日、15日及7月21日、22日舉辦2梯次的「揭開考古奧秘－青年考古營」，課程中透過實地踏查國定十三行考古的遺址、史前生活技能體驗，了解陸上考古學知識；將帶著學員在2天1夜的課程中，透過水中的探索活動、陸上遺址實地踏查，及文物修復等課程，一次了解水陸考古工作。
十三行博物館長陳春蘭說，今年特別加入水下考古及文物修復的課程，由專業考古師資帶領學員在安全無虞的游泳池中，潛入水下測量文物，實際體驗水下考古工作的情況；並透過修補器物的實作，讓學員習得考古遺物修復技術，了解文化資產保存的重要性，讓青年朋友樂於接觸並加入考古文化資產保存維護的工作。
陳春蘭指出，「揭開考古奧秘－青年考古營」的報名時間自即日起至6月11日下午5點止，每梯次招收30名學員，活動費用每人1000元整，低收入戶家庭學員減免半價，活動採線上報名，錄取名單於6月15日的上午11點，公告於十三行的官方網站，更多活動的資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。