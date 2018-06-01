影／早產女嬰口吐泡泡　新式食道閉鎖手術救命

台灣有三千分之一的新生兒，有「先天性食道閉鎖症」，呼吸急促、嘴角不停冒著小氣泡，早產的阮姓女嬰（32週+5天），體重僅1755公克，出生後第二天即發現女嬰不斷流口水、吐泡泡、呼吸急促且餵奶嗆到，經兒科醫師懷疑為新生兒最緊迫急症之一的「食道閉鎖」。所幸轉入彰化基督教兒童醫院，由兒童外科主治醫師傅玉瑋用胸腔鏡微創手術為女嬰進行食道牽引術及食道吻合重建手術，讓女嬰順利可自主靠嘴巴喝奶，出院時體重也上升至2200公克。



▲ 女嬰食道閉鎖X光影像。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

阮姓女嬰轉入彰基兒童醫院，經放置口胃管+顯影劑，輔以X光檢查確認診斷為「食道閉鎖」；一般新生兒食道長度約8 ~10公分，缺口3公分以上即可算為嚴重，阮姓女嬰的食道竟缺了5公分。



▲女嬰近端食道與遠端食道中間距離5公分。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

傅玉瑋表示，食道閉鎖ㄧ般發生率為四千分之一，時常合併早產現象，且一般體重2000公克以下新生兒在食道閉鎖手術後存活率僅有65%；而食道閉鎖依照依照結構可再分為五種不同型態，阮姓女嬰是非常罕見的A型，就是食道兩端未連接且過短，導致食物無法經食道進入消化系統，且無法直接重建食道，這類型發生機率只有五萬分之一。



▲食道牽引術即是經由外力刺激生長，縮短食道生長時間。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

新生兒若罹患食道閉鎖，不僅無法進食，還因無法吞嚥口水且容易嗆到，恐造成嬰兒營養不良，並併發吸入性肺炎。傳統上A型食道閉鎖治療方式會在新生兒腹側先放置胃造口灌食，約3個月之後等待食道生長至足夠長度再加以重建；於此同時在近端放置口胃管抽口水、抽痰，以免嗆咳造成吸入性肺炎。



▲食道牽引術經過15天後，食道間距離只剩0.5公分，已可進行吻合。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

若食道長度不足，則採用新生兒自身的胃、空腸或結腸來取代不足的食道，然而副作用是胃管可能分泌胃酸、腸道可能分泌腸液，長久下來對病患身體可能造成影響。然而不管是上述哪一種方式，新生兒都可能面臨傳統開胸手術的挑戰，僅管順利治療食道閉鎖，未來還是有可能造成胸廓變形與脊柱側彎等問題。



▲彰化基督教兒童醫院外科主治醫師傅玉瑋。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

為了縮短阮姓女嬰治療時間並避免傳統開胸手術帶來的影響，傅玉瑋醫師以胸腔鏡微創及食道牽引術方式治療。食道牽引術係利用外力牽引食道刺激其生長，大約10~14天左右，食道就可以生長到足夠的長度，而胸腔鏡微創手術，只需在胸壁上留幾個約0.5公分的小傷口，不僅能減少疼痛、加速復元，也可避免影響孩子未來胸廓及脊椎生長。