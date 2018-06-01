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日友彰濱焚化爐二廠9月進入試量產 今年營運逐季攀升

鉅亨網2018/06/01 18:07
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處理醫療廢棄物及事業廢棄物為主的日友環保 (8341-TW)，在 9 月將有彰濱焚化爐二廠進入試運轉的挹注，焚化處理業務量能增加 100%，將推升下半年的營運動能，法人預估，其今年營收將呈現階梯狀逐季向上攀升。而日友對於去年盈餘每股配發現金股利 6 元，也訂在 6 月 26 日除息交易。

日友的焚化處理業務毛利率優於平均毛利率水準，新增加的每月 2100 噸處理量能在 9 月加入營運之後，將推升日友的獲利同步逐季向上攀升。

日友環保今年第 1 季營收為 4.86 億元，毛利率 63%，季減 2.42 個百分點，年增 2.78 個百分點，稅後純益 1.56 億元，季減 17%，年增 4.06%，每股純益 1.4 元。預估第 2 季在工作天數增加之下，營收將較第 1 季為優，且就目前來看，因新台幣匯率的走貶，也有匯兌損失的回沖挹注，獲利將優於首季的表現。

日友去年營收營收 19.04 億元，年增 4.82%，毛利率 63.88%，年增 5.85 個百分點，稅後純益 7.84 億元，年增 27.7%，每股純益 7.03 元，該公司將配發每股 6 元的現金股利，訂在 6 月 26 日除息交易，以日友今天的收盤價 199 元計算，殖利率為 3.02%。

日友去年受惠產能利用率的明顯提升及廢棄物處理價格調高，帶動毛利率以及整體獲利提升；今年年則有雲林三廠加入營運後貢獻全年營收及 9 月起新增每月 2100 噸的焚化業務量能，而且北京的潤泰二廠在今年第 2 季展開興建，最快明年第 2 季或第 3 季可以量產，而該廠規劃每月處理量 72 噸，也較一廠的 54 噸產能多 3 成。

日友日 K 繳回

 

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