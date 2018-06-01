高鐵電車線遭氣球纏繞 10班次列車延誤

（中央社記者陳葦庭台北1日電）高鐵架空電車線上午遭大型氣球纏繞，高鐵公司表示，今天事件共造成10班次列車延誤，若車票未經使用，旅客持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費。
高鐵公司天發布新聞稿表表示，上午11時32分，台灣高鐵於台南歸仁路段發現架空電車線遭紅色大型空飄物纏繞，且下方連接相當長度之布條及垂吊線，有進一步影響營運安全之虞，高鐵公司立即於該路段實施單線雙向運行維持營運。
高鐵公司說明，事發後即自左營基地派出維修工程車及維修人員趕赴現場，並於完成雙向架空線斷電接地後，由維修人員攀上架空線移除大型空飄物，於下午1時35分恢復雙向運轉。
高鐵公司統計，今天事件共造成10班次列車延誤，南下7班、北上3班，抵達端點站延誤時間均在20分鐘內，凡購買受本次事件影響之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費。
高鐵公司強調，維持高鐵列車正常運行，攸關社會大眾利益甚鉅，呼籲沿線擁有大型氣球、菜網、塑膠布等的民眾或單位，務必善盡管理責任，避免因物件未確實固定而影響高鐵營運及旅客安全。
高鐵公司也針對今天事件進行蒐證，並提供鐵路警察調查，避免類似事件再次發生。（編輯：卞金峰）1070601