影／彰化榮服處與員林鍾老師才藝中心簽署特約商店

為協助減輕榮民遺孤家長及一般榮民家庭育兒負擔，彰化縣榮民服務處1日上午與員林市鍾老師才藝中心簽署榮光特約商店契約，只要是榮民遺孤去上課「全部免費」，另外榮民眷子女到中心參加兒童美語、珠心算或相關課業輔導班，也享有85折優惠，榮服處處長嚴俊峰特別親自前往簽約，除感謝鍾老師才藝中心負責人許暐凭的義舉，嘉惠轄區內遺孤及榮民榮眷。

值得一提的是許暐凭也是榮民，民國87年因國軍實施精實案，才自陸軍特戰部隊中校退伍，退役後即與妻子合力創立兒童教育事業，至今已快20年了，許暐凭平常則擔任榮服處榮欣志工，熱心服務照顧附近每個年長榮民榮眷。



▲員林鍾老師才藝中心與彰化縣榮民服務處簽署特約商店，協助減輕榮民遺孤家長及一般榮民家庭育兒負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

許暐凭表示，當年因對從軍有理想與抱負，投筆從戎加入國軍，並曾榮獲三次國軍優良教官，退役後受到擔任校長的父親鼓勵，轉而投入教育事業，一直以來相當感謝國軍的栽培與照顧，除擔任志工外，深知很多榮民眷家庭育兒負擔壓力很大，希望此舉能減輕他們的經濟負擔。



▲員林鍾老師才藝中心與彰化縣榮民服務處簽署特約商店，協助減輕榮民遺孤家長及一般榮民家庭育兒負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

當地三多里里長張嘉欽表示，附近街坊鄰居皆稱讚他們的教育品質相當好，在地方上也頗負盛名，只要有低收或中低收到他們中心上課，都另外有優惠，是平常就有在做善事的善人。



▲員林鍾老師才藝中心與彰化縣榮民服務處簽署特約商店，協助減輕榮民遺孤家長及一般榮民家庭育兒負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

嚴俊峰表示，照顧榮民榮眷一直都是輔導會的宗旨，並且不餘遺力，許暐凭除創業有成之外，還不忘盡自己的能力嘉惠榮民榮眷，現除提供退除役官兵子女就學補助之外，榮服處透過與地方企業簽署合作商店，提供子女優質的課後輔導，也讓家長們能安心工作，並減輕家庭經濟壓力，也期望發揮拋磚引玉的效果，讓更多人投入善舉的行列。



▲員林鍾老師才藝中心與彰化縣榮民服務處簽署特約商店，協助減輕榮民遺孤家長及一般榮民家庭育兒負擔。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

嚴俊峰說，彰化榮服處簽署的榮光特約商店，凡持有榮譽國民證、榮民遺眷家戶代表證、輔導會及所屬員工證、榮欣志工服務證、軍人眷屬證、第二類退除役官兵權益卡及員榮醫院員工識別證均享有優惠，歡迎符合資格者至官方網站最新消息下載資訊運用。