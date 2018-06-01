跟萬慶巖清水祖師求雨去！這些大神尪仔你看過嗎

景美萬慶巖清水祖師廟建於清道光十一年（西元1831年），距今已187年，根據廟方所提供的資料是為景美區最古老的廟宇。過去許多安溪人從中國渡海來台拓墾時，將故鄉信仰清水祖師一併恭請至台灣，大多數的安溪先民在淡水、艋舺登陸後便在當地發展，但有部分安溪先民登陸後再沿著新店溪而上，於景美溪仔口靠岸。

拓墾建屋的同時，先民們也不忘建造廟宇供奉自故鄉恭請而至的清水祖師，且因為景美溪口當時是台北往新店、木柵、深坑、石碇等地區必經的渡船頭，所以這裡不管是水路還是陸路都是重點驛站，人來人往、絡繹不絕。

且先民們當初建造此廟時，針對風水也費了一番苦心，廟門中軸線正對新店筆架山的右山尖，風水師指出這樣的風水意味文筆聳拔、文運昌隆，廟中也奉有文昌帝君，據說到這裡祈求考運的考生考試都能無往不利；另外，景美溪的溯流是朝著此廟，古人說「逆水一杓值千金」，風水師認為可收納旺氣、有聚財寶的寓意，簡單說就是「遇水則發」啦！因此景美萬慶巖清水祖師廟從以前到現在香火鼎盛的程度從沒退燒。

另外，在景美萬慶巖清水祖師廟的後殿擺有許多尊大神尪仔，小編到訪的時候看到了幾尊比較少見的大神尪仔，要跟著小編一起猜看看這幾尊分別是哪位嗎？（答案就在影片中！）

萬慶巖清水祖師廟每隔一段時間就會舉辦「護國息災賜福延年祈安」法會來為台灣祈福，相信靈顯又疼信眾的清水祖師一定會庇佑台灣早日脫離「水荒」的！

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唉呦！我的鼻子掉下來 清水祖師

資料參考：

財團法人景美萬慶巖清水祖師

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