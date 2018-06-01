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跟萬慶巖清水祖師求雨去！這些大神尪仔你看過嗎

保庇2018/06/01 17:50
跟萬慶巖清水祖師求雨去！這些大神尪仔你看過嗎（圖／保庇）
跟萬慶巖清水祖師求雨去！這些大神尪仔你看過嗎（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）相信大家應該都聽過清水祖師，保庇NOW也曾在唉呦！我的鼻子掉下來　清水祖師一文中介紹過清水祖師的生平。清水祖師生前最為人所津津樂道的就是祂為民眾祈雨、治病、除妖降魔、修橋、造路等事蹟，最近全台正陷入「空梅」鬧水荒的窘境，保庇NOW決定帶領大家一起去認識一下景美萬慶巖的清水祖師，也順便向祂祈求給台灣帶來一些雨水吧！

萬慶巖清水祖師。（圖／連宜方攝）
萬慶巖清水祖師。（圖／連宜方攝）

景美萬慶巖清水祖師廟建於清道光十一年（西元1831年），距今已187年，根據廟方所提供的資料是為景美區最古老的廟宇。過去許多安溪人從中國渡海來台拓墾時，將故鄉信仰清水祖師一併恭請至台灣，大多數的安溪先民在淡水、艋舺登陸後便在當地發展，但有部分安溪先民登陸後再沿著新店溪而上，於景美溪仔口靠岸。

開基清水祖師三尊。（圖／連宜方攝）
開基清水祖師三尊。（圖／連宜方攝）

拓墾建屋的同時，先民們也不忘建造廟宇供奉自故鄉恭請而至的清水祖師，且因為景美溪口當時是台北往新店、木柵、深坑、石碇等地區必經的渡船頭，所以這裡不管是水路還是陸路都是重點驛站，人來人往、絡繹不絕。

且先民們當初建造此廟時，針對風水也費了一番苦心，廟門中軸線正對新店筆架山的右山尖，風水師指出這樣的風水意味文筆聳拔、文運昌隆，廟中也奉有文昌帝君，據說到這裡祈求考運的考生考試都能無往不利；另外，景美溪的溯流是朝著此廟，古人說「逆水一杓值千金」，風水師認為可收納旺氣、有聚財寶的寓意，簡單說就是「遇水則發」啦！因此景美萬慶巖清水祖師廟從以前到現在香火鼎盛的程度從沒退燒。

李登輝前總統賜匾。（圖／連宜方攝）
李登輝前總統賜匾。（圖／連宜方攝）
安全玻璃內為開基清水祖師神像三尊。（圖／連宜方攝）
安全玻璃內為開基清水祖師神像三尊。（圖／連宜方攝）
後殿祀有虎爺將軍。（圖／連宜方攝）
後殿祀有虎爺將軍。（圖／連宜方攝）
後殿祀有文昌帝君。（圖／連宜方攝）
後殿祀有文昌帝君。（圖／連宜方攝）

另外，在景美萬慶巖清水祖師廟的後殿擺有許多尊大神尪仔，小編到訪的時候看到了幾尊比較少見的大神尪仔，要跟著小編一起猜看看這幾尊分別是哪位嗎？（答案就在影片中！）

一起猜看看這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看中間這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看中間這尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看右邊這兩尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）
一起猜看看右邊這兩尊大神尪仔是哪位呢？（圖／連宜方攝）

萬慶巖清水祖師廟每隔一段時間就會舉辦「護國息災賜福延年祈安」法會來為台灣祈福，相信靈顯又疼信眾的清水祖師一定會庇佑台灣早日脫離「水荒」的！

 

延伸閱讀（多看多保庇！）：

唉呦！我的鼻子掉下來　清水祖師

資料參考：

財團法人景美萬慶巖清水祖師

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字大神尪仔景美萬慶巖清水祖師祈雨
西港香家族世襲蜈蚣陣　五虎...

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