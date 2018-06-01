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〈AI 國家隊〉華碩機器人進軍商務 整合AI衝海外

鉅亨網2018/06/01 18:14
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華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠今 (1) 日指出，Zenbo 機器人將朝各面向廣泛應用，雖然無法完全跟人類相比，但是跨足商業市場是對的方向；他強調，Zenbo 將優先整合 AI ，並輸出海外市場。

華碩 5 月 31 日推出 Zenbo 商務管理系統，宣布正式進攻商務領域，提供企業不同需求，提供遠端佈署 App 等功能。

華碩指出，新商務管理系統，可使用在攬客互動、定點導覽、產品諮詢或播放宣傳廣告等，提供商業機器人解決方案；該系統將在 Computex 展覽中亮相。

華碩參與科技部 AI 雲端平台建置，負責雲端服務平台、雲端伺服器及 AI 應用整合。

施崇棠今日表示，AI 趨勢崛起，社會進入智能革命時代，不遠的將來，每個人跟產業鏈頭上都像長出「智能天線」一樣，AI 將無所不在，隨時隨地透過智能天線，將工作、學習、娛樂、健康、交通、社交及購物等面向，串連起來，數位經濟世代將徹底被顛覆。

施崇棠指出，台灣科技產業具備厚實的技術跟創新能量，面對全球挑戰，應該要整合用國家隊的力量來打世界盃，運用台灣頂尖的伺服器、雲端、網路跟 AI 技術，率先投入 AI 產業，在新的數位經濟世代搶得先機，使用 AI、Big data、Cloud 加上 IoT，是成功與否的關鍵所在。

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