〈AI 國家隊〉華碩機器人進軍商務 整合AI衝海外

華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠今 (1) 日指出，Zenbo 機器人將朝各面向廣泛應用，雖然無法完全跟人類相比，但是跨足商業市場是對的方向；他強調，Zenbo 將優先整合 AI ，並輸出海外市場。

華碩 5 月 31 日推出 Zenbo 商務管理系統，宣布正式進攻商務領域，提供企業不同需求，提供遠端佈署 App 等功能。

華碩指出，新商務管理系統，可使用在攬客互動、定點導覽、產品諮詢或播放宣傳廣告等，提供商業機器人解決方案；該系統將在 Computex 展覽中亮相。