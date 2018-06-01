西港香家族世襲蜈蚣陣　五虎平西壓場請王

西港香從清道光三年（西元1823年）第14科由慶安宮接手，三年一科到今年戊戍年已經是第66科，中間僅有民國32年取消遶境，因當時太平洋戰爭時期，村民擔心美軍轟炸，便在獲得千歲爺同意下完成科儀。遶境範圍從最初十三鄉到今日九十六鄉，因此稱為台灣第一香一點也不為過。

（文／林書竹 民俗文化一年級）台灣第一香-西港香絕非浪得虛名，五月三十日（農曆四月十六）各式文武陣開館（架棚）請王，三年一見的海寮普陀寺八美圖、公塭仔萬安宮，溪埔寮安宮百足真人蜈蚣陣、劉厝聖帝宮紡車輪、大塭寮保安宮五虎平西陣都是重要看點，也代表西港香即將進入高潮。

以北部來說，在廟會遶境能看到真正的馬實在是少之又少，因為都市地區人車擁擠，纖細敏感的馬容易受到驚嚇。但西港香光是海寮普陀寺八美圖就有八匹駿馬，太陽彷彿也一同慶賀，晴空萬里的好天氣，若沒有做好防曬很容易就變成烤焦地瓜。

武陣間的切磋對抗也是相當難得一見，當來勢洶洶的金獅陣與白鶴陣相遇時，二者互不相讓，兩邊人馬相互叫囂，圍觀群眾無不情緒高漲，令人著實興奮。

劉厝聖帝宮紡車輪，由小朋友扮演神仙，可愛逗趣的模樣令人無法停下手中的快門。即便因為天氣炎熱而疲憊哭鬧，仍不減他們的吸睛魅力。

大塭寮保安宮五虎平西陣，由五位青少年扮演先鋒官焦廷貴、爬山虎張忠、離山虎李義、飛山虎劉慶、笑面虎石玉、玉面虎大元帥狄青、運糧官孟定國，在陣頭前面還有二位探子，後面則有運送糧草、鍋碗瓢盆等器具的人員。

再來就是圍觀群眾等著接平安糖的重要時刻，公塭仔萬安宮，和溪埔寮安宮百足真人蜈蚣陣，與其他蜈蚣陣的不同之處在於，他們是家族世襲制。只要家中有適齡兒童就要參加，如果沒有得向千歲爺請示，是否能由他人替代或者免役。所有的裝備、裝扮、器材都須自理，且家長也要一同參與，為了感謝公塭仔萬安宮和溪埔寮安宮的大力相助，慶安宮也會發紅包感謝家長和小朋友的辛勞。

晚上六點起駕至王船地請王，尚未開光的神明以及隨王船一同出海的兵將也一同前往王船地。請王儀式主要是稟報王爺本次香科應當準備的東西都已備齊，待王爺給予連續三個聖杯後，才算是請王結束，隔天則要依照往例前往鹿耳門天后宮請媽祖蔭香路。

王爺在遶境出巡時，把所有的邪祟掃蕩驅離，而媽祖在庇蔭整個遶境路線合境平安。為什麼是去鹿耳門天后宮，這是因為西港慶安宮的媽祖是由鹿耳門天后宮分靈而來，所以每一科遶境前都會到鹿耳門天后宮請媽祖。因此可以在鹿耳門天后宮看到本次遶境主要的陣頭之外，其他前來贊境的友好宮廟陣頭也會一同在廣場比畫展示。

由於要讓王爺買單給予連續三個聖杯不容易，每一科的請王往往都要到午夜才獲得。今年王爺還不到十點，就很快就給予三個聖杯，立即起駕回宮。也讓工作人員和參與民眾有足夠的休息時間來面對接下來的請媽祖和遶境。六月四日（農曆四月廿一）將是西港香最高潮送王船，來不及看到陣頭，或是要和王爺一起遶境的朋友接下來的周末六日都還有機會，這次沒趕上就要再等三年囉。

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