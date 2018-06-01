全國最大漁電共生室內養殖場啟用　共創漁業與綠能雙贏

賴清德表示，台南擁有全國最大的農地面積，日照強度高、時間長，發展太陽光電發電有絕佳的優勢條件，本次將再生能源連結農、漁、畜產業，以農漁為本，綠能加值，建立「漁電共生」的新經營模式，增加漁民收益，讓漁電可互利共享共構共存。

全國最大漁電共生室內養殖場今（1）日正式啟用，行政院院長賴清德、台南市市長李孟諺及天王能源董事長王惠瑩等各界貴賓出席剪綵啟用儀式；李孟諺表示，推動農業與綠電共享，需同時兼顧漁業生產與太陽光電建置，達到互利共生之目的，期許漁電共生模式能普及推廣，共創漁業與綠能雙贏。

賴清德更指出，國家能源政策的發展與走向，是影響民生、產業及國家安全的關鍵因素；為了在2025年達到非核家園的目標，行政院提出多元創能、智慧節能及科技儲能等三大作法，尤其在多元創能方面，最大目標要達到太陽能20GW，取代目前的核電佔比20％；並與地方共同推動屋頂型太陽能發電政策，以利能源配比的調整，達成落實非核家園、穩定供電及減少空汙的三大終極目標。

李孟諺表示，這是全國首座面積最大的漁電共生室內養殖場，占地約2.3公頃，養殖場以循環水及高密度養殖方式，不僅可避免外在自然環境造成的養殖損失，更可達到水和土地最有效的利用。

南市府在推動綠能發電方面，累積至今已推動約4000個個案，總發電量約為454MW，相當2座曾文水庫的發電量，今年更在友科及南科滯洪池架設浮動式太陽能發電，產源約為5MW，對於達成太陽能總發電量1GW的目標，助益良多。