跳電事故頻傳 台電董座擔憂系統性問題

（中央社記者廖禹揚台北1日電）跳電事故頻傳，台電正在研擬配電強固計畫，台電董事長楊偉甫今天表示，目前仍在詳細調查是個案還是系統性、結構性問題；台電全台各區處已針對各區特性提出相關強固計畫。

台北市信義區今天下午傳出跳電事故，影響近2800戶，楊偉甫受訪指出，可能肇因很多，例如台北市電纜地下化已超過30年，接頭也可能有老化問題，其次可能是氣溫太高影響，此外，設備標準是否適用於現在環境也得考慮，「我擔心這是系統性問題」。

近期跳電事故頻傳，供電穩定議題成為各界關注焦點，經濟部也指示台電研擬配電強固計畫，根據台電盤點結果，約有37%事故受外力因素影響，設備因素約33%，天然災害18%、用戶因素12%，台電全台24區處已針對各區特性提出因應計畫。