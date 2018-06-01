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中央社

跳電事故頻傳 台電董座擔憂系統性問題

中央社2018/06/01 18:10
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北1日電）跳電事故頻傳，台電正在研擬配電強固計畫，台電董事長楊偉甫今天表示，目前仍在詳細調查是個案還是系統性、結構性問題；台電全台各區處已針對各區特性提出相關強固計畫。

台北市信義區今天下午傳出跳電事故，影響近2800戶，楊偉甫受訪指出，可能肇因很多，例如台北市電纜地下化已超過30年，接頭也可能有老化問題，其次可能是氣溫太高影響，此外，設備標準是否適用於現在環境也得考慮，「我擔心這是系統性問題」。

近期跳電事故頻傳，供電穩定議題成為各界關注焦點，經濟部也指示台電研擬配電強固計畫，根據台電盤點結果，約有37%事故受外力因素影響，設備因素約33%，天然災害18%、用戶因素12%，台電全台24區處已針對各區特性提出因應計畫。

台北市因電纜地下化，維修工程浩大、進行不易，台北市區營業處目前研擬從去年8月至今曾發生故障的30處設備先行更換，接著再針對故障區域周邊，已裝設30年、20年以上設備逐步進行更換，最後則是靠近變電所、電流較大區域。

根據台電統計，近5年配電系統停電事故件數有逐年下降趨勢，去年雖較前年略增594件，主要是因為前年受尼伯特、莫蘭蒂、梅姬等颱風侵襲，造成配電線路潛在受損增加，台電也提出強化配電線路防災韌性計畫因應。

不過，若觀察配電系統事故停電時間實績，今年1到4月實績1.0684分/戶．年，高於去年同期的0.916分/戶．年，台電表示，可能是用電負載升高影響事故發生機率增加，台電已加強監控。（編輯：林興盟）1070601

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