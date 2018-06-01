落實中央政策 上海公布對台55條措施

上海市台辦副主任兼發言人王立新說，上海一直都有推出便利台灣民眾和台企業的政策，這次公布的內容有幾個特色：

上海公布的對台55條措施，其中28條涉及給予台資企業投資經商和上海市企業同等待遇，另外27條則與台灣民眾在上海學習、創業、就業和生活與大陸民眾同等待遇有關。大部分內容與對台31條相同，或是在上海既有對台政策上擴大深化。

（中央社記者張淑伶上海1日電）中國上海市政府台灣事務辦公室今天公布「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」，這是對2月大陸官方制定對台31條措施的落實，並融入上海城市發展的細項。

一是加入更多上海城市發展的元素，比如首次明確支持台資企業參與上海五個中心（國際經濟、金融、貿易、航運、科創中心）和四大品牌（上海服務、製造、購物、文化）建設，以及支持台企參加11月首屆中國進口博覽會的展示、銷售和採購。

二是進一步細化具體舉措，譬如台資研發中心申請PCT國際專利，獲得授權的發明專利每項給予最高人民幣25萬元（約新台幣117.5萬元）的資助，獲得授權的大陸國內高品質專利，每項資助最高1.5萬人民幣。

三是政策面上，新增讓台灣專業人士成為上海涉台商事案件的調解員，以及積極開展台灣的律師事務所到上海設立代表機構、台灣律所與上海律所聯營、台灣律師受聘於上海律所擔任法律顧問等3項試點工作。

四是首次明確各項措施的責任主體，以確保政策執行。

除此之外，這次公布的措施也有多項與人才政策相關，包括支持台灣專業技術人員到上海就業，如果是高層次的專業技術人員，可直接申報評審高級職稱；給予台灣青年初期創業場地房租補貼、創業擔保貸款貼息等政策扶持。（編輯：林克倫）1070601