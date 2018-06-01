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台股ETF平均年化報酬率逾5% 證交所總座列投資3

鉅亨網2018/06/01 18:16
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近年來 ETF(指數股票型基金) 金融商品受到投資人喜愛，截至 2018 年 4 月底，台股 ETF 平均年化報酬率約為 5.13%。證交所總經理簡立忠表示，ETF 具成本低、風險分散與透明度高等優點，中長期投資台股 ETF，績效報酬相對穩健。

證交所舉行「台股 ETF 投資說明講座」，會中簡立忠指出，以過去 5 年來看，上市櫃台股 ETF 累積報酬率介於 30%～76% 之間，觀察台股市場，交易活絡、資金動能充沛，上市公司營收及獲利表現強勁。證交所目前也積極推動多元化上市櫃方案，協助高成長潛力的優質企業上市。

金管會證期局副局長張振山則指出，2003 年第一檔 ETF 上市以來，ETF 檔數、種類、規模、交易量都明顯成長，截至 2018 年 4 月底，台股 ETF 平均年化報酬率約為 5.13%，觀察 ETF 的商品特性、績效報酬及風險狀況，均具資金安全及穩健獲利等特性。

不過，須留意的是，證交所企劃研究部副理張雅湄表示， 雖然 ETF 具備交投資組合操作規則透明、管理費及交易稅率較低等優點，但投資人應清楚認識市場風險、流動性風險、追蹤差異及追蹤誤差等風險。

她提醒，證交所上市 ETF 類型多元，槓桿反向 ETF 及期貨 ETF 等交易型產品風險屬性較特殊，並非適合所有投資人，建議投資前先了解 ETF 標的指數、投資組合內容、成本費用、過去表現等，並觀察 ETF 資產規模、報價及交易情形、折溢價幅度等，審慎選擇投資標的。

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