影／大葉大學傑出校友陳維國、江啟峰 分享創業經驗

大葉大學「薪傳大葉，成就大業－－傑出校友講座」，1日下午邀請希拉餐廳創辦人陳維國、蔬安鮮農場創辦人江啟峰，與員林市市長張錦昆對談，分享他們的創業歷程與成功經驗。張錦昆說，成功不是偶然，只要能比別人多努力一點，就有機會邁向巔峰！員林是年輕人追逐夢想的好地方，陳維國、江啟峰兩位年輕的創業家，都在員林創業與發展，相信透過兩位員林之光的經驗分享，學弟妹們一定更有勇氣追求夢想。



▲大葉大學邀請傑出校友分享創業經驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

目前擁有希拉餐廳、喜喜茶室、遮打道洋行、About Tables四家餐廳的大葉大學企業管理學系校友陳維國回憶說，當年他想創業時，正好發生金融海嘯，過去企管系的訓練讓他奠定發現問題、面對問題、解決問題的能力，經過反覆思考，他認為景氣不好不可能不生活、景氣不好不可能不消費、景氣不好不可能沒市場，因此還是勇敢地追尋創業夢。



▲大葉大學主秘侯雪娟(右)致贈感謝獎盃給校友陳維國。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

當第一家店希拉餐廳步上軌道，接下來他面臨的是要不要開分店的問題，最後他決定要走連鎖品牌的模式，同時擁有多家餐廳，但每一家餐廳提供不同的服務，多角化經營以鞏固競爭優勢。



▲大葉大學分子生物科技學系校友江啟峰介紹魚菜共生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

畢業於大葉分子生物科技學系的江啟峰表示，他原本在台大就讀博士班，但看到台灣發生一連串的食安風暴，讓他想投入無毒食材，希望能將個人價值回饋到社會上。他研發的魚菜共生，上層種植牛奶白菜，栽培床下養魚，抽水馬達會過濾沉澱含有魚排泄物的水，再供給蔬菜當營養液，完全不使用農藥。



▲大葉大學企業管理學系校友陳維國與學弟妹分享創業過程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

大葉大學主任秘書侯雪娟指出，學校至今已培育出5萬4千多名校友，在各行各業都可看到校友優異的表現，今天演講的主角陳維國、江啟峰與張錦昆市長，都是大葉大學的傑出校友。學校打造了創業基地，同時開設創業課程，校友們更成立了大葉大學創業圓夢協會，由波曼妮雅時尚內衣執行長侯俊夫擔任會長，協助學弟妹創業，讓創意變生意。



▲員林市市長張錦昆說，員林是年輕人追逐夢想的好地方。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）