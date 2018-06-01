NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高農田水利會　慶祝107年水利節提升消防超勤費　捕蜂捉蛇委義消8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

中央社2018/06/01 18:19
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北1日電）中國流亡作家廖亦武今天在臉書公布5月25日與劉霞通話的錄音，廖亦武並透露，警察允諾7月份劉曉波周年忌日過後肯定放劉霞走，但他對此表示懷疑。

德國總理梅克爾5月24日至25日訪問中國，外界一直期盼梅克爾能救出諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，但劉霞至今仍被軟禁在北京。廖亦武與劉霞這次通話的時間，即為梅克爾訪中的最後一天。

廖亦武表示，選在六四前夕公布這段錄音，希望繼續為劉霞的自由呼籲。廖亦武指出，此次公開的錄音原始長度為21分鐘，他截取了最後的8分多鐘向外公布，劉霞在8分鐘的錄音中不斷啜泣。

廖亦武指出，梅克爾這次訪中期間，在德國駐京使館接見了李文足等多名709繫獄律師家屬，並強調她想親自與劉霞接觸；中國國務院總理李克強也宣稱中方尊重人道主義，願意就人權個案與德方對話。

他說，在劉霞那邊，警察提前數日登門，吩咐她去外地旅遊以迴避梅克爾，劉霞堅決不走，警察也沒勉強，只是頻頻規勸，並告知不久有人會與她討論出國問題。警察並說7月份，劉曉波周年忌日（7月13日）過後，肯定放她走。

不過廖亦武在通話中對此表示懷疑，他告訴劉霞：「萬一7月份還是不放呢，不如先尋思應對之策。」他並轉述，一次次整理行裝又一次次夢想幻滅的劉霞聞之驚恐，繼而抑鬱爆發。

劉霞在通話中表示，「他們要讓我在這兒，把曉波的刑期繼續服完」、「我要看看他們還能殘忍到什麼程度，無恥到什麼程度，看看這個世界，還能夠墮落到什麼程度。」

廖亦武向她表示：「（妳）僅僅是因為愛情，就經歷了這些」，劉霞回應：「那憲法上應該再寫一條：愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑。」

劉霞被軟禁近8年，她可望離開中國的消息不時傳出。先前有報導指，中國國家主席習近平信任的一名公安高層2月曾到劉霞家中探望她，並傳達她可望在數周內離開中國的訊息，但劉霞至今仍未獲得自由。（編輯：陳家倫/朱建陵）1070601

中國惠台？受害台商：總理承...台灣50指數成分股調整 華...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan