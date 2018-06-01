陸作家廖亦武發文 中共允劉霞7月後出國

廖亦武表示，選在六四前夕公布這段錄音，希望繼續為劉霞的自由呼籲。廖亦武指出，此次公開的錄音原始長度為21分鐘，他截取了最後的8分多鐘向外公布，劉霞在8分鐘的錄音中不斷啜泣。

德國總理梅克爾5月24日至25日訪問中國，外界一直期盼梅克爾能救出諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，但劉霞至今仍被軟禁在北京。廖亦武與劉霞這次通話的時間，即為梅克爾訪中的最後一天。

（中央社台北1日電）中國流亡作家廖亦武今天在臉書公布5月25日與劉霞通話的錄音，廖亦武並透露，警察允諾7月份劉曉波周年忌日過後肯定放劉霞走，但他對此表示懷疑。

廖亦武指出，梅克爾這次訪中期間，在德國駐京使館接見了李文足等多名709繫獄律師家屬，並強調她想親自與劉霞接觸；中國國務院總理李克強也宣稱中方尊重人道主義，願意就人權個案與德方對話。

他說，在劉霞那邊，警察提前數日登門，吩咐她去外地旅遊以迴避梅克爾，劉霞堅決不走，警察也沒勉強，只是頻頻規勸，並告知不久有人會與她討論出國問題。警察並說7月份，劉曉波周年忌日（7月13日）過後，肯定放她走。

不過廖亦武在通話中對此表示懷疑，他告訴劉霞：「萬一7月份還是不放呢，不如先尋思應對之策。」他並轉述，一次次整理行裝又一次次夢想幻滅的劉霞聞之驚恐，繼而抑鬱爆發。

劉霞在通話中表示，「他們要讓我在這兒，把曉波的刑期繼續服完」、「我要看看他們還能殘忍到什麼程度，無恥到什麼程度，看看這個世界，還能夠墮落到什麼程度。」

廖亦武向她表示：「（妳）僅僅是因為愛情，就經歷了這些」，劉霞回應：「那憲法上應該再寫一條：愛劉曉波就是重罪，就是無期徒刑。」

劉霞被軟禁近8年，她可望離開中國的消息不時傳出。先前有報導指，中國國家主席習近平信任的一名公安高層2月曾到劉霞家中探望她，並傳達她可望在數周內離開中國的訊息，但劉霞至今仍未獲得自由。（編輯：陳家倫/朱建陵）1070601