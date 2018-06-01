中國惠台？受害台商：總理承諾也被推翻

對於中國大陸近期不斷宣傳「惠台政策」，他表示，像自己一樣的受害台商非常非常多，「我們最在意的不是錦上添花，而是雪中送炭」。

吳思鍾去年曾在媒體前公開上述情形，一年過去事件仍未解決。他日前接受中央社記者訪問時表示，去年受訪後，中國官方便透過管道警告他，已經著手處理，要他保持低調。但一年過去，至今沒有回音。

（中央社記者繆宗翰台北1日電）西陵集團董事長吳思鍾90年代曾獲前中國總理李鵬邀請赴陸投資，隨後卻遭強徵用地以致血本無歸。對於陸方最近推出對台31項政策，吳思鍾說，與其「惠台」，還不如遵守承諾。

他質疑，中國大陸聲稱依法治國，究竟有沒有落實。

吳思鍾說，如今這麼多台商在中國大陸投資，行政、司法問題肯定存在。台商不需要過多的優惠，保障比較重要。「優惠可以講得很好聽，但萬一一有狀況，又不優惠了，否決前面的優惠了，你怎麼讓台灣民眾相信你。」

他認為，連李鵬的承諾都會隨著下台而失效，顯示中國大陸「一朝天子一朝臣」，法治觀念不足。這些已經發生的個案，中國大陸都必須面對。

吳思鍾指出，「不論你們（陸方）怎麼發展，對台灣民眾的誠信不能失去嘛。說好依法治國，對大陸台商也要用一樣的心態來照顧啊。」

吳思鍾於1990年代以中華民國工商建設研究會理事長身分率團赴北京訪問，獲時任中國國務院總理李鵬邀請，與當時中國地質礦產部旗下的國營企業地質儀器廠在北京成立合資企業，李鵬當時還承諾全力協助。

不料，合資企業在1998年遭中國國土資源部強徵用地。時任國土資源部長，正是後來因貪腐落馬的中共前政治局常委周永康。

這20年來，吳思鍾透過商業仲裁維權未果，去年更收到中國最高法院一紙公文，聲稱賠償「已執行完畢」。但事實上，時至今日，吳思鍾一分錢也沒拿到。（編輯：陳家倫）1070601