愛爾蘭墮胎解禁壓力 北愛墮胎藥機器人遭沒收

（中央社倫敦31日綜合外電報導）北愛爾蘭嚴格的墮胎法令正面臨越來越大的廢除壓力，運動團體為提高民眾意識，在貝爾法斯特街頭布置2台發放墮胎藥丸的機器人。但這些機器人今天遭到警方沒收。

湯森路透基金會報導，維權團體羅沙（Rosa）和Women on Waves在貝爾法斯特（Belfast）市區內一所法院外，使用2台機器人發放墮胎藥丸給女性。自從鄰國愛爾蘭上週公投通過廢除墮胎禁令後，兩團體加強施壓要求改革。

Women on Waves創辦人岡佩茲（Rebecca Gomperts）表示，這些機器人是從荷蘭遙控，在不違法情況下，將藥丸發放給需要墮胎的北愛爾蘭女性，但警方已將這些機器人移除。