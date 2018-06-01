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中央社

愛爾蘭墮胎解禁壓力 北愛墮胎藥機器人遭沒收

中央社2018/06/01 18:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦31日綜合外電報導）北愛爾蘭嚴格的墮胎法令正面臨越來越大的廢除壓力，運動團體為提高民眾意識，在貝爾法斯特街頭布置2台發放墮胎藥丸的機器人。但這些機器人今天遭到警方沒收。

湯森路透基金會報導，維權團體羅沙（Rosa）和Women on Waves在貝爾法斯特（Belfast）市區內一所法院外，使用2台機器人發放墮胎藥丸給女性。自從鄰國愛爾蘭上週公投通過廢除墮胎禁令後，兩團體加強施壓要求改革。

Women on Waves創辦人岡佩茲（Rebecca Gomperts）表示，這些機器人是從荷蘭遙控，在不違法情況下，將藥丸發放給需要墮胎的北愛爾蘭女性，但警方已將這些機器人移除。

岡佩茲說：「北愛爾蘭現在已出現要求改革的勢力。當地禁止墮胎，正侵犯了女性的權力。」

貝爾法斯特警方證實，他們已查扣2台小型機器人，並正在調查這起事件是否有任何部分違法。

岡佩茲表示，有3名女性吞下他們發放的避孕藥丸，但並不清楚她們是否懷孕。

在北愛爾蘭，只有懷孕女性的生命受到威脅，或她的身體和心智健康可能長期或永久受損時，才能合法墮胎。若因強暴或亂倫懷孕，或先天胎兒異常，都不得墮胎。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070601

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