香格里拉對話登場 區域安全議題備受關注

今年香格里拉對話針對多項區域安全議題進行討論，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）明天上午將主持美國領導與印太安全的挑戰議題討論，同時發表演說。

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）第17屆香格里拉對話今天登場，超過40名部長級代表出席會議，人數比去年多出近一倍，將透過這個對話平台共同討論美國領導與印太安全挑戰、逐步降低北韓危機等議題。

因應北韓去核化議題，逐步降低北韓危機也納入今年香格里拉對話討論重點，分別由南韓國防部長宋永武（Song Young-moo）、日本防衛大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）、加拿大國防部長石俊（HarjitSingh Sajjan）共同主持。

其他討論主題，包括形塑亞洲的逐步發展安全秩序、恐怖主義與反恐新面向，提高區域安全合作門檻。

大會議程並安排同時進行6場特別會議，討論新戰略科技與未來發生衝突的形式、強化海事安全：行為準則與信任建立機制、緬甸若開邦的安全與人道危機、印度洋地區的競爭與合作、亞太軍事能力發展的戰略意涵、區域安全合作的競爭管理。

新加坡國防部長黃永宏也會利用這次對話平台，除了與所有與會防長進行圓桌會議外，也分別和多位防長舉行雙邊會議。新加坡另和防衛夥伴簽署雙邊合作協定。

另外，由於這次香格里拉對話結束後，眾所矚目的川金會可能會在12日登場，新加坡警方也在會場周邊設立檢查站，部署警力嚴格維安。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），迄今進入第17屆。今年共有來自43個國家的專家學者出席。

台灣與會人員有中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖，以及遠景基金會執行長賴怡忠。（編輯：陳惠珍）1070601