地方萬花筒》影／3D電影車　啟發偏鄉孩子夢想

▲美力台灣3D行動電影車開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

哇~美力台灣來了！美力台灣3D行動電影車，1日帶著希望開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，主持人傑揚表示，為了讓偏鄉學童有機會接觸3D電影，因此將行動列車開進彰化，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。

看到專車開進校門時，全校師生們莫不驚呼，興奮之情溢於言表，溪陽國中特別邀請美力台灣3D團隊帶領師生觀賞「3D台灣」電影，從互動中認識他們還不知道的美麗台灣，並在志工帶領下，用行動載具掃描車體旁AR(擴增實境)所帶來的不同學習方式，引發了快樂學習的一天!



▲美力台灣3D行動電影車開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

憑著一本初衷的發願，美力台灣3D車從2013年開跑，一路把愛與溫暖送到台灣各個角落，將良善向下紮根，希望這股美麗的力量能點亮台灣，讓學童體驗不曾看過的世界，今天來到彰化縣溪陽國中，將台灣各地美麗的風景與人情，送到偏鄉孩子面前，展開了孩子們的學習視野，也讓充滿綠意的校園裡增添幸福的氣氛。



▲美力台灣3D行動電影車開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

學務主任陳宏銘表示，會後和學生互動時發現，當孩子戴上3D眼鏡，看到這些美麗的事物之後，他們發現自己的夢想──想要當攝影師、環島、保護地球、想要像3D車一樣帶給更多人歡樂與愛......最重要的，還有回饋到自己的家鄉和台灣這塊土地。



▲美力台灣3D行動電影車開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

溪陽國中校長黃森明表示，該校位處偏鄉，全校半數以上的孩子來自弱勢家庭，家長多以務農、打零工為生，經濟條件較難讓孩子體驗新科技，因此學校積極地引進學習資源，同時爭取經費帶孩子們進行校外教學，希望豐富孩子們的生活經驗，鼓勵他們勇敢追求夢想。而許多國三同學，今天都是首次體驗3D電影和擴增實境(AR)，他們都說，這次的虛擬實境學習之旅真是最棒的畢業禮物！



▲美力台灣3D行動電影車開進彰化縣溪州鄉溪陽國中校園，希望讓每個小朋友都能看見台灣的美和生命力，感受台灣的美麗風貌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.1）

當車子緩緩駛離學校，學生們一一不捨地希望3D電影車趕快再來，也期盼美力台灣3D電影車努力前進，能夠持續走進台灣每個角落，將愛與歡笑持續帶給其他更多的孩子。